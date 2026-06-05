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05.06.2026 10:22

Τέλος το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Τεχνών Κένεντι με δικαστική απόφαση

05.06.2026 10:22
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Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον κάλεσε χθες το προσωπικό του να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το ίδρυμα.

Με την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης μπαίνει οριστικά τέλος στην αυθαιρεσία του Αμερικανού προέδρου που έβαλε με το έτσι θέλω το όνομά του σε ένα κτίριο υψηλής συμβολικής σημασίας για τον καλλιτεχνικό κόσμο στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι δίνει οδηγίες στην κυβέρνησή του να προχωρήσει σε μια «πλήρη μεταβίβαση» των λειτουργιών του Κέντρου στο Κογκρέσο, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

«Θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τις υπογραφές στα email, στα επιστολόχαρτα και σε άλλα έγγραφα ώστε να αναφέρεται το όνομα ‘Κέντρο Τζον Φ.Κένεντι για τις Παραστατικές Σχέσεις’ ή Κέντρο Κένεντι», αναφέρει το υπόμνημα, το οποίο δημοσίευσε το Reuters.

Άλλες αλλαγές, όπως η σήμανση, τα φυλλάδια και οι ιστοσελίδες θα «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί» μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Τον Δεκέμβριο ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του πριν από το Κένεντι στην πρόσοψη του κτιρίου από λευκό μάρμαρο προκαλώντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη της βουλευτού των Δημοκρατικών στο Οχάιο Τζόις Μπίτι, η οποία είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου.

Στις 29 Μαΐου, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον έκρινε ότι το Κέντρο δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

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