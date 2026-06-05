Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρός ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι – Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του (Videos)

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η δολοφονία του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Χάντι (James Handy) με τις Αρχές του Λος άντζελες να ανακοινώνουν ότι δράστης είναι ο γιος της συντρόφου του, που τον μαχαίρωσε και τον σκότωσε.

Ο λόγος για τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ ο οποίος κάλεσε ο ίδιος στο 911 και δήλωσε: «Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Η αστυνομία βρήκε τον Χάντι στην μπροστινή αυλή του σπιτιού στην οδό Έργουιν, αναίσθητο και με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Κατόπιν, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές αναγνώρισαν το 81χρονο θύμα του μαχαιρώματος ως τον ηθοποιό, ο οποίος εμφανίστηκε στις ταινίες «Logan», «Jumanji», «Top Gun: Maverick» και «Arachnophobia», με εκπρόσωπούς του να επιβεβαιώνουν την είδηση της δολοφονίας του ​​στους Times.

«Με μεγάλη θλίψη μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο άνθρωπος που δέχτηκε επίθεση και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην Τάρζανα ήταν ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι», δήλωσε η ατζέντης του ηθοποιού.

Σημειώνεται ότι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος, μετά την κλήση που δέχτηκαν, ο δράστης τους έκανε νόημα να σταματήσουν, λέγοντάς τους πως αυτόν έψαχναν.

Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές Βαν Νάις, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, με την εγγύησή του να έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκλέντχιλ, 44 ετών, ζούσε στο σπίτι της οδού Έργουιν με τη μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε σχέση με τον Χάντι.

Ο Χάντι μετρά στην καλλιτεχνική του πορεία περισσότερες από 150 υποκριτικές δουλειές, έχοντας παίξει τόσο στην τηλεόραση όσο και τον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1970.

Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε έναν μπάρμαν μαζί με την Τζένιφερ Κόνελι στη συνέχεια του 2022 «Top Gun: Maverick», ενώ το 2017, τον είδαμε μαζί με τον Χιου Τζάκμαν στην ταινία «Logan» ως τον γιατρό που παρακαλεί τον Γούλβεριν να θεραπευτεί.

Το 2021, υποδύθηκε τον Πατέρα ΜακΓκάφιν στην κωμωδία «Senior Entourage», με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπράιαν Κόνορς, να δηλώνει, πέρσι, μέσω Facebook ότι ο Χάντι ήταν ένας από τους «καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων που γνώρισε».

Ο Χάντι έπαιξε επίσης σε πολλά τηλεοπτικά αστυνομικά δράματα, μεταξύ των οποίων τα: «Alias», «Criminal Minds», «NCIS: Los Angeles», «Rizzoli & Isles», «CSI: NY», «Cold Case», κ.ά.

Αξιοσημείωτοι ήταν, τέλος, οι ρόλοι του -μεταξύ πολλών άλλων- στις ταινίες «Arachnophobia» και «Jumanji» αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «NCIS: Los Angeles», «CSI: New York», «NYPD Blue» και «Law & Order».

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