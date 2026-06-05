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05.06.2026 08:24

Δυτική Όχθη: Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

05.06.2026 08:24
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φωτογραφία αρχείου

Στην εν ψυχρώ δολοφονία ενός 18χρονου προχώρησε ο ισραηλινός στρατός σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Όχθης.

Οι δυνάμεις κατοχής ισχυρίζονται ότι ο νεαρός Παλαιστίνιος πετούσε βόμβες μολότοφ εναντίον ισραηλινών οχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, στρατιώτες της Μονάδας 636, που επιχειρούσαν κοντά στο χωριό Μπαϊτίν, εντόπισαν ομάδα Παλαιστινίων να εκτοξεύει μολότοφ προς διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Route 60, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ, οι δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εξ αυτών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον 18χρονο Χαϊθάμ Εζεντίν Ομάρ Χμεϊντά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πτώμα του παραμένει υπό την κατοχή των ισραηλινών αρχών.

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