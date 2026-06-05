Στον αέρα η εκεχειρία στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και απειλεί με νέες επιθέσεις – Πρόοδο βλέπει ο Τραμπ

Σε οριακό σημείο βρίσκεται ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να καταρρέει πριν καν εφαρμοστεί ουσιαστικά. Η Χεζμπολάχ απέρριψε ανοιχτά τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις κατά του βόρειου Ισραήλ θα συνεχιστούν όσο παραμένουν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της λιβανικής κυβέρνησης και των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «ταπείνωση» και απαιτώντας την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον νότο της χώρας.

«Όσο υπάρχει κατοχή, η αντίσταση θα συνεχίζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που προβλέπουν αφοπλισμό ή αποχώρηση των μαχητών της από την περιοχή μεταξύ των συνόρων και του ποταμού Λιτάνι.

Η συμφωνία που απορρίφθηκε

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, σε μια εξαιρετικά σπάνια διαδικασία δεδομένου ότι οι δύο χώρες βρίσκονται τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση και δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Το σχέδιο προέβλεπε κατάπαυση του πυρός υπό όρους, με βασικότερο τον πλήρη τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» για συνολική αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, η σιιτική οργάνωση όχι μόνο αρνήθηκε να δεχθεί τους όρους, αλλά ενημέρωσε επίσημα τις αρχές της χώρας ότι απορρίπτει πλήρως το κείμενο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ βλέπει «πρόοδο» αλλά συνδέει τη σύγκρουση με το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, επιμένοντας όμως ότι ο πόλεμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το Ιράν και τον ευρύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην περιοχή.

Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ απέρριψε πρόταση Δημοκρατικών για ενεργοποίηση του νόμου περί πολεμικών εξουσιών στον Λίβανο, η οποία θα υποχρέωνε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τη χώρα εντός επτά ημερών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται προς το παρόν να αποστασιοποιηθεί από τις εξελίξεις στη σύγκρουση.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη οκτώ, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού.

Ταυτόχρονα, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις προς το βόρειο Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει «ασφάλεια για το Ισραήλ όσο δεν υπάρχει ασφάλεια στα χωριά του νότιου Λιβάνου».

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και για τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Ένας Σέρβος κυανόκρανος σκοτώθηκε και ακόμη δύο μέλη της UNIFIL τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με όλμους στον νότιο Λίβανο, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη.

Πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι

Το ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης στις 2 Μαρτίου, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Στην ισραηλινή πλευρά, οι επίσημες ανακοινώσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 28 νεκρούς στρατιωτικούς και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στάσιμες, καθώς το Ιράν απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και πλήρη τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, κάτι που οι ΗΠΑ επιχειρούν να αποσυνδέσουν από τις συνομιλίες.

Με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται και τη Χεζμπολάχ να απορρίπτει κάθε συμβιβασμό, η εκεχειρία μοιάζει ήδη να μετατρέπεται σε ακόμη ένα αποτυχημένο διπλωματικό εγχείρημα στη Μέση Ανατολή.

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