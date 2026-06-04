Μακροχρόνια η έρευνα σε Άντριου και Μάντελσον για το σκάνδαλο Επστάιν – Mε μελανιά εθεάθη ο πρώην πρίγκιπας (Photos)

Ένας χρόνος θα χρειαστεί πιθανότατα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες των βρετανικών αρχών σε βάρος του νεότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς και σε βάρος του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, για την υπόθεση Επστάιν, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής των εισαγγελικών αρχών της Βρετανίας.

Την ίδια ώρα, viral έγινε στα βρετανικά ΜΜΕ φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα με μια μεγάλη μελανιά στο πρόσωπό του, όπως απαθανατίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο Σάντρινγκχαμ.

Το μεγάλο, βαθύ μωβ σημάδι ήταν καθαρά ορατό γύρω από το δεξί του μάτι και εκτεινόταν σε όλο το μάγουλό του. Παραμένει μυστήριο πώς ή πότε ο πρώην πρίγκιπας κατέληξε με… μπλαβί πρόσωπο.

Andrew Mountbatten-Windsor is spotted with mystery bruise on his face near his Sandringham home https://t.co/wPMrDWSlvo — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Οι Μαουντμπάτεν-Γουίνδορ και Μάντελσον συνελήφθησαν, ξεχωριστά, τον Φεβρουάριο, αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, για τον επιχειρηματία και καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019. Σε κανέναν τους δεν έχει ασκηθεί δίωξη μέχρι στιγμής. Και οι δύο δηλώνουν ότι δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα αλλά «λυπούνται» για τους δεσμούς που διατηρούσαν στο παρελθόν με τον Έπστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη με την υποψία ότι παρέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν την εποχή που ήταν εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις, μεταξύ 2001-2011. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις καταγγελίες ότι μια γυναίκα μεταφέρθηκε, για σεξουαλικούς σκοπούς, σε μια κατοικία του το 2010.

A UK police investigation of Andrew Mountbatten-Windsor's conduct while in public office is looking at the former prince's contacts during foreign trips.

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Ο Μάντελσον είναι υπό έρευνα μετά τις καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών στον Έπσταιν την εποχή που ήταν υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Διευθυντής της Κρατικής Εισαγγελίας Στίβεν Πάρκινσον είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η υπόθεση Μάντελσον είναι «περίπλοκη» και «θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε σε ένα μεμονωμένο γεγονός ή μια συναλλαγή».

«Δεν νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να περιμένει κανείς την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας», πρόσθεσε. «Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν χρειαστεί ένας χρόνος, όχι επειδή δεν είναι επείγουσα, αλλά λόγω της περιπλοκότητας και των διεθνών διαστάσεών της», πρόσθεσε.

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