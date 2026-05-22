Η βρετανική αστυνομία ερευνά τον πρώην πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλικά αδικήματα

Σοβαρές εξελίξεις στην Βρετανία με το σκάνδαλο Επστάιν και τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο η αστυνομία προχωρά πλέον σε έρευνα για να του ασκήσει δίωξη για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η αστυνομία εξετάζει και την διεύρυνση του κατηγορητηρίου, μεταξύ των οποίων σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, διαφθορά, απάτη και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Αστυνομία στην περιοχή της Κοιλάδας του Τάμεση απηύθυνε μάλιστα δημόσια έκκληση σε πιθανά θύματα και μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να μιλήσουν, δημιουργώντας ακόμη εντονότερη πίεση στον πρώην πρίγκιπα.

Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με έγγραφα των αμερικανικών αρχών για τον Έπσταϊν. Αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα και, μέχρι στιγμής, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε παράνομη πράξη και κάθε γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης την καταγγελία ότι ο Έπσταϊν έστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου την Βιρτζίνια Τζιούφρε.

