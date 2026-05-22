search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 11:16

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

22.05.2026 11:16
oaka-basket-euroleague

Απίθανο αλαλούμ με τα εισιτήρια λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού Final Four της Euroleague.

Η Λίγκα δεν έχει παραδώσει τα εισιτήρια σε εκατοντάδες κατόχους, τόσο για τα ημιτελικά όσο και για τον τελικό της Κυριακής.

Υπάρχουν εκατοντάδες παράπονα και κάτοχοι των εισιτηρίων δεν ξέρουν πότε και πώς θα τα παραλάβουν.

Σενάρια μάλιστα, θέλουν ακόμη και αλλαγή της ώρας των ημιτελικών (Ολυμπιακός-Φενέρ στις 18:00 και Ρεάλ-Βαλένθια στις 21:00), αν δεν λυθεί εγκαίρως το ζήτημα.

Σύμφωνα με την Euroleague, το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί από τους κατόχους των εισιτηρίων δεν έστειλαν όλες τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν (αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ περαν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης) και γι’ αυτό έχει προκύψει καθυστέρηση με την παραλαβή των εισιτηρίων.

Διαβάστε επίσης:

Final-4 Euroleague: Ο Ολυμπιακός με το βάρος του φαβορί θέλει να πάει για το 4ο – Η ώρα του ημιτελικού με την Φενέρ και το Ρεάλ-Βαλένθια

Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ISRAEL_LEBANON
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό – Ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:30
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

1 / 3