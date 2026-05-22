Απίθανο αλαλούμ με τα εισιτήρια λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού Final Four της Euroleague.

Η Λίγκα δεν έχει παραδώσει τα εισιτήρια σε εκατοντάδες κατόχους, τόσο για τα ημιτελικά όσο και για τον τελικό της Κυριακής.

Υπάρχουν εκατοντάδες παράπονα και κάτοχοι των εισιτηρίων δεν ξέρουν πότε και πώς θα τα παραλάβουν.

Σενάρια μάλιστα, θέλουν ακόμη και αλλαγή της ώρας των ημιτελικών (Ολυμπιακός-Φενέρ στις 18:00 και Ρεάλ-Βαλένθια στις 21:00), αν δεν λυθεί εγκαίρως το ζήτημα.

Σύμφωνα με την Euroleague, το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί από τους κατόχους των εισιτηρίων δεν έστειλαν όλες τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν (αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ περαν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης) και γι’ αυτό έχει προκύψει καθυστέρηση με την παραλαβή των εισιτηρίων.

