Τα φινάλε του Late Night Show με τον Στίβεν Κολμπέρ γράφτηκε το βράδι της Πέμπτης (ώρα ΗΠΑ) σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής στην αμερικανική τηλεόραση, αλλά και τη «συμμόρφωση» του CBS στις επιταγές του Ντόναλντ Τραμπ.

Το τέλος της εκπομπής, που μετρά 33 χρόνια ζωής, είχε ανακοινωθεί από το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της της Κάμαλα Χάρις, αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων.

Ο Κολμπέρ είχε πάρει τα ηνία από τον θρυλικό Ντέιβιντ Λέτερμαν, με την εκπομπή να γίνεται θεσμός και το κοινό να περιμένει ώρες έξω από τα στούντιο για την τελευταία «παράσταση».

Στην αρχή του επεισοδίου, ο Κολμπέρ μίλησε ταυτόχρονα στο κοινό του στο στούντιο και στους θεατές στο σπίτι, περιγράφοντας την προσέγγισή του όχι ως το να κάνει μια εκπομπή για εκείνους, αλλά ως το να «κάνει την εκπομπή μαζί τους».

Το τελευταίο διάστημα είχαν περάσει από την εκπομπή θρυλικά ονόματα, από τον Λέτερμαν, τον Σπίλμπεργκ και τον Σπρίνγκστιν, μέχρι τον Ομπάμα, αλλά στο φινάλε, διάρκειας 80 λεπτών, ο Κολμπέρ υποδέχθηκε τον «μυστήριο» καλεσμένο του, που αποδείχθηκε ότι ήταν ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Πριν τελικά εμφανιστεί ο Πολ Μακάρτνεϊ, οι Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Notaro και Ryan Reynolds «διέκοπταν» την τελευταία εκπομπή, με την υπόθεση ότι θα ήταν κάποιος από αυτούς ο τελευταίος καλεσμένος του θρυλικού σόου.

Ο Μακάρτνεϊ είχε και μια συμβολική παρουσία, καθώς είχε κάνει μια θρυλική εμφάνιση στο Ed Sullivan Theater, με τους Beatles, το 1964.

Από την τελευταία εκπομπή του Κολμπέρ δεν απουσίασαν οι παρουσιαστές των άλλων βραδινών talk show και προσωπικοί φίλοι του, Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μέγιερς και Τζον Όλιβερ, οι οποίοι επανήλθαν λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη κοινή τους εμφάνιση, για να αποχαιρετήσουν, σε ένα σκηνικό… επιστημονικής φαντασίας.

Το φινάλε γράφτηκε με τον Κολμπέρ να τραγουδάει το «Jump Up» του Έλβις Κοστέλο… μαζί με τον Έλβις Κοστέλο, τον Τζον Μπατίστ και τον Λούις Κάτο, για να συνεχίσουν με το γλυκόπικρο «Hello Goodbye» των Beatles, επί σκηνής, μαζί με τον Πολ Μακάρτνεϊ.

Το Late Show του CBS με τον Κολμπέρ «έφυγε» από τον αέρα ως η νούμερο 1 εκπομπή στη late-night ζώνη της δικτυακής τηλεόρασης που θα συνεχιστεί με το Comics Unleashed του Byron Allen, ο οποίος έχει πει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική.

Η αντίδραση Τραμπ: «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!»

Χαρακτηριστική για το πόσο ενοχλούσε τον Τραμπ η ανηλεής σάτιρα του Κολμπέρ, ήταν η ανάρτησή του για το τέλος της εκπομπής: «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!» έγραψε στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Ο Κολμπέρ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό», προσθέτοντας εμμονικά (και λανθασμένα): «Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο».

