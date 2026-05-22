Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤ1

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

«Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σταθμός.

«Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης.

Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες».

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

