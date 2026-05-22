search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 11:38

Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤ1

22.05.2026 11:38
papadrosos

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

«Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σταθμός.

«Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης.

Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες».

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

Διαβάστε επίσης

Τσιμτσιλή για Τσουρό: Ήταν πολύ στραβό το κλίμα όλη τη χρονιά, ίσως ανακουφιστεί με το πρόωρο τελος της εκπομπής

To Emily in Paris μας αποχαιρετά – Τελευταία σεζόν για την επιτυχημένη σειρά

Σίριαλ-μπάλα 1-0 στο ντέρμπι τηλεθέασης της Τετάρτης (20/5)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ISRAEL_LEBANON
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό – Ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:30
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

1 / 3