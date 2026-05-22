Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Μόλις πριν από πέντε ημέρες ο συνάδελφος περιέγραφε την καθημερινότητά του μετά από την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου θεραπειών.

«Ενάμιση χρόνο μετά την διάγνωση της νόσου, κατάφερα μόλις χτες να ολοκληρώσω έναν κύκλο ανοσοθεραπειας, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, οι οποίες την περιόρισαν δραστικά και πλέον μπορώ να τη θεωρήσω χρόνια νόσο και όχι πια επιθετική.

Για πρώτη φορά οι γιατροί μου έδωσαν ένα μήνα “άδεια” ανάρρωσης -και συνειδητοποίησα ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι είμαι πια συνταξιούχος, ειλικρινά δεν είχα το χρόνο και τη δύναμη να το αισθανθώ.

Πήρα λοιπόν την απόφαση να το νοιώσω. Βρήκα ένα μικρό διαμέρισμα κάπου κοντά σε μια θάλασσα να ξεκαλοκαιριασουμε με την ηρωιδα που με φροντίζει και σήμερα φτάσαμε υπό βροχή και συννεφιά και το ανοίξαμε.

Τι άλλο να τρώγαμε από έναν υπέροχο τραχανά που και ταιριάζει με την ξαφνική ψύχρα που έβαλε, αλλά και να μπορώ να καταπιώ μετά από 33 ακτινοβολιες που σχεδόν έχουν καταστρέψει, ευτυχώς μου λένε προσωρινά, το λαιμό, το στόμα, κι όλα τα εσώτερα εκεί πέρα. Έτσι απομεινα 60 κιλά.

Και εκεί που τρώγαμε τον απίθανο γευστικό μας τραχανά στη βεράντα, έσκασε μύτη το ουράνιο τόξο, και μάλιστα διπλό. Μαζί κι ο απογευματινός ήλιος που πήγαινε για ύπνο.

Κι έτσι απλα συνειδητοποιεί κανείς ότι από σκυλί του πολέμου μπορεί να γίνει ένας ευτυχισμένος άνθρωπος με λίγο τραχανά κι ένα διπλό ουράνιο τόξο να τον υποδέχεται.

Τόσο απλά η πιο σκληρή αρρώστια νικιέται. Έστω προσώρας. Κι ας πονάει ακόμα. Ότι αξίζει πονάει κι είναι δύσκολο δεν είπαν;»

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με βαθιά θλίψη, ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου Νίκου Μάστορα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 62 ετών.

Ο Νίκος Μάστορας γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Μετά το πέρας των λυκειακών του σπουδών, ακολούθησε κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη δημοσιογραφία και, το 1982, σε νεαρή ακόμη ηλικία, εντάχθηκε στους κόλπους της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Εκεί συνέδεσε το όνομά του αρχικά με το δικαστικό και στη συνέχεια με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ (1997-2017), διαγράφοντας μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνεργάστηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό “MEGA CHANNEL”, τον ραδιοφωνικό σταθμό “TOP FM” και τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Επίκαιρα» και «Τηλέραμα». Την περίοδο 2017-2019 αρθρογράφησε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως συντάκτης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα “alfavita.gr”.

Σεμνός, παραγωγικός και βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, ο Νίκος Μάστορας χειρίστηκε τα θέματα που κάλυπτε με ακρίβεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, διακρινόταν πάντοτε για το ήθος και τη συναδελφική του αλληλεγγύη, διατηρώντας ενεργή σχέση με την Ένωσή μας έως το τέλος της ζωής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται θερμά την οικογένειά του και τα δύο νεαρά παιδιά του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που «έφυγε» έχοντας υπηρετήσει το λειτούργημά μας με ήθος και απόλυτη δεοντολογική συνέπεια.

Τα στοιχεία της κηδείας του Νίκου Μάστορα θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

Το αντίο του alfavita.gr

Τον Νίκο Μάστορα αποχαιρέτησε και η ιστοσελίδα alfavita.gr, που ήταν και η τελευταία του εργασία, λέγοντας ότι «η συντακτική ομάδα του alfavita.gr είχε την τιμή να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τον Νίκο Μάστορα από το 2019 μέχρι το 2025, λίγο πριν σταματήσει εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Υπήρξε εξαίρετος συνάδελφος, μάχιμος δημοσιογράφος και μεγάλος γνώστης του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ.

Η συντακτική ομάδα του alfavita.gr εύχεται θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Σε τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί του, έλεγε: “Κουράγιο σε όλους μας, στον καθένα για τον δικό του αγώνα”».

Διαβάστε επίσης:

Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Stephen Colbert: Το τελευταίο τηλεοπτικό «αντίο» και το τέλος εποχής του θρυλικού «Late Show» (Videos)

Τσιμτσιλή για Τσουρό: Ήταν πολύ στραβό το κλίμα όλη τη χρονιά, ίσως ανακουφιστεί με το πρόωρο τελος της εκπομπής