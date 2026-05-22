Τσιμτσιλή για Τσουρό: Ήταν πολύ στραβό το κλίμα όλη τη χρονιά, ίσως ανακουφιστεί με το πρόωρο τελος της εκπομπής

Για την πρόωρη αυλαία που αναμένεται να ρίξει η εκπομπή «Το’χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ μίλησε στο Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θα σας δώσω τώρα και μία είδηση για τον Κώστα Τσουρό, με αφορμή αυτό που είπε ο Πέτρος Κουσουλός, ότι όταν πηγαίνει έτσι η εκπομπή σου, είναι αναμενόμενο να περιμένεις ότι μπορεί να κοπεί… Ξέρω ότι ο Κώστας ενδεχομένως να ανακουφιστεί και με την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι υπάρχει στεναχώρια, θυμός, απογοήτευση αλλά έτσι όπως έχει γίνει όλο αυτό, ήταν που λέει τόσο στραβό το κλίμα όλη τη χρονιά, με τις διαρροές, με τις ειδήσεις… Πάντα, όταν κάτι τελειώνει πρόωρα και μία συνεργασία μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία και ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, είναι δυσάρεστο», επισήμανε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και κατέληξε για τον Κώστα Τσουρό λέγοντας:

«Νομίζω ότι κάπου θα ανακουφιστεί και είναι έτοιμος να μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναξεκινήσει».

Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή “Το ‘Χουμε”, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του ΣΚΑΪ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έναν μήνα νωρίτερα από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, την Παρασκευή 29/5.

Διαβάστε επίσης:

To Emily in Paris μας αποχαιρετά – Τελευταία σεζόν για την επιτυχημένη σειρά

Σίριαλ-μπάλα 1-0 στο ντέρμπι τηλεθέασης της Τετάρτης (20/5)

ΜΜΕ ΗΠΑ: Όλοι στην Αμερική περιμένουν το σημερινό -τελευταίο- «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ