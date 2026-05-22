Αθηνά Οικονομάκου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα ήταν πολύ όμορφα»

Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό πως η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα, έχοντας στο πλευρό τους άτομα από το στενό τους κύκλο.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την ηθοποιό και επιχειρηματία στο αεροδρόμιο, και εκεί έκανε τις πρώτες της δηλώσεις για το ευτυχές γεγονός.

Αρχικά, η Αθηνά Οικονομάκου είπε πως: «Ευχαριστούμε για τις ευχές, να είστε καλά. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά».

«Είναι όλα πολύ όμορφα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Όπως καταλάβατε, ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς, για την οικογένεια, και τους πολύ στενούς φίλους», εξήγησε αμέσως μετά.

«Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές, και που ήρθατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα ήταν πολύ όμορφα», κατέληξε.

