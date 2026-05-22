ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:19
22.05.2026 10:53

Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 ταξινομήσεις μόνο φέτος

Αν κάνεις μια βόλτα σήμερα στους ελληνικούς δρόμους, υπάρχει ένα supermini που αποκλείεται να μην πετύχεις μπροστά σου μέσα σε λίγα λεπτά.

Είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε σε επαρχιακή πόλη, είτε σε εταιρικούς στόλους και οικογενειακές μετακινήσεις, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει καταφέρει να γίνει μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της αγοράς. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα νούμερα, αφού μόνο μέσα στο 2026 έχει ήδη φτάσει τις 1.912 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, αποτελώντας το Νο1 μοντέλο της κατηγορίας B. 

Ο λόγος φυσικά για το Opel Corsa, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δυνατές εμπορικές δυνάμεις της ελληνικής αγοράς. Και η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει εξελιχθεί ακριβώς όπως έπρεπε. Χωρίς υπερβολές, χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι, αλλά με ουσιαστικές αλλαγές σε τεχνολογία, σχεδίαση, κινητήρες και συνολική αίσθηση ποιότητας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

