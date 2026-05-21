Στις τρεις πρώτες θέσεις των πωλήσεων λιανικής στην κατηγορία D-SUV για το πρώτο τετράμηνο το Geely EX5

Η δυναμική πορεία της Geely στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα στο 2026, καθώς το νέο Geely EX5 βρέθηκε στις τρεις πρώτες θέσεις των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV ηλεκτρικών, για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς. Το διάστημα Ιανουάριου – Απρίλιου 2026, το Geely EX5 κυριάρχησε στην κατηγορία με μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις λιανικής που ανήλθε στο 16%.

Το Geely EX5 συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή σχεδιαστική ταυτότητα. Με δυναμικές γραμμές, αεροδυναμική αισθητική και premium χαρακτήρα, καταφέρνει να συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα των περαστικών, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα και άνεση για καθημερινές αλλά και απαιτητικές μετακινήσεις.

Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Η προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση.

Το μοντέλο διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας επιβατών, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ασφαλείας με αξιολόγηση 5 αστέρων από τους οργανισμούς Euro NCAP και Australian NCAP.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το δίκτυο της μάρκας αναπτύσσεται διαρκώς. Πλέον εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει ένα πολύ όμορφο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ενώ σημεία πωλήσεων και after sales λειτουργούν ήδη στην Αθήνα, τα Ιωάννινα, τις Σέρρες και την Χαλκίδα.

