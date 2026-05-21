Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Για σωρεία αδικημάτων κατηγορείται η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης, τα οποία περιλαμβάνονται στις δικογραφίες των τριών συλληφθέντων από το 2010.

Δέκα χρόνια μετά, ήρθαν να προστεθούν και οι καταγγελίες κατοίκων από το Αμάρι Ρεθύμνου, που είτε οι ίδιοι δήλωναν θύματα εκβιασμού ή μιλούσαν για λογαριασμό άλλων θυμάτων που φοβόντουσαν να μιλήσουν.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019.

Σωρεία δικογραφιών για σοβαρά ποινικά αδικήματα από το 2010:

44χρονος ανιψιός:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση -τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων (2019)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων [2014-2023] και σε βάρος αστυνομικών (+εξύβριση) [2014-2018]

Φθορες ξένης περιουσίας [2014]

απειλές και εκφοβισμούς

διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή

37χρονος ανιψιός:

τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια (2011)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού (2016)

κλοπή – αφαίρεση πλεγμάτων

διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή

43χρονος Θείος:

από το 2019 και μέχρι σήμερα έχουν σχηματισθεί ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις του Ν. Περί Ζωοκλοπής (Αστυν. Διάταξη),

ενώ την 19-01-2022 κατηγορήθηκε γα παράβαση του άρθρου 372 «Κλοπή» (αφαίρεση πλεγμάτων).

Τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησαν και οι πρώτες καταγγελίες στις Αρχές για εκβιασμούς και καταπατήσεις ξένης περιουσίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τότε, 107 πολίτες από τους δήμους Αμαρίου στο Ρέθυμνο και Φαιστού στο Ηράκλειο είχαν συντάξει από κοινού μία επιστολή- καταγγελία προς το Yπουργείο Δημοσίας Τάξεως και την Εισαγγελία, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας από τα Βορίζια.

Ο εισαγγελέας Ρεθύμνου είχε διατάξει την έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης, κάτι που κατέστη πολύ δύσκολο να συνεχιστεί, καθώς οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία και επανήλθαν δριμύτεροι. Νέοι εκβιασμοί, περισσότερες απειλές, μεγαλύτερος φόβος για τους 107 πολίτες που αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Τα στόματα άρχιζαν ξανά να κλείνουν και ακόμα και αυτοί που είχαν υπογράψει την επιστολή, τώρα υπαναχωρούσαν κάτω από το πέπλο του φόβου.

Το 2025 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση και ξεκίνησε την έρευνα, εντάσσοντας μέσα σε αυτή τα στοιχεία από την προκαταρκτική του 2022. Ωστόσο το έργο της Αστυνομίας ήταν πια πολύ δύσκολο. Από τα 107 άτομα που είχαν υπογράψει την πρώτη επιστολή, έμειναν στην αρχική καταγγελία μόλις οι σαράντα.

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται σοκαριστικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγειλαν, ότι είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και ΙΧ, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας.

«Όταν διαπιστώθηκε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος, ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για ξεχωριστά από τα μέλη αυτής της οικογένειας από διάφορους πολίτες, προσπάθησε να συλλέξει στοιχεία που οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι αυτή η συμμορία συστάθηκε γι΄ αυτόν τον σκοπό. Την κακουργηματική εκβίαση σε βάρος πολιτών, φθορές σε αγροτεμάχια καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρησμός. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις – από το 2021 έως το 2025- που καταγγέλλονταν κατά καιρούς στην Αστυνομία κατέληγαν στη δικαστική Αρχή, στον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε με τη μορφή της αυτόφωρης διαδικασίας -όταν αυτό δικαιολογούνταν- είτε ως διαδικασία τακτική. Τα στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος λαμβάναν πληροφορίες από θύματα και για άλλα θύματα που δεν είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες και έτσι πλέον πηγαίναμε εμείς και προσεγγίζαμε τα θύματα», είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Kωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, περιγράφοντας πώς το ελληνικό FBI «ξεσκέπασε» την οικογενειακή «μαφία».

Εξηγήσεις για όλα αυτά καλούνται να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου.

