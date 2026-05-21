Ρατσιστική επίθεση σε Κινέζα μέσα σε τραμ στον Πειραιά: «Μου έριξαν ποτά και με χτύπησαν σε κολώνα»

Ρατσιστική επίθεση σε βάρος της καταγγέλει νεαρή Κινέζα η οποία βρέθηκε στη χώρα μας για διακοπές. Η γυναίκα, που συνοδεύει την καταγγελία της με σχετικό βίντεο, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα μιας ομάδας νεαρών μέσα σε συρμό του τραμ, κοντά στον Πειραιά.

ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΦΥΓΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Ε;

Ρατσιστική επίθεση σε Κινέζα φοιτήτρια στον Πειραιά: «Μου έριξαν ποτά και με χτύπησαν σε κολώνα». pic.twitter.com/4IGy6bUPbn May 21, 2026

Η κοπέλα, με ανάρτησή της στο Instagram δημοσιοποιεί το περιστατικό προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Όπως εξηγεί η ίδια, είναι διεθνής φοιτήτρια που σπουδάζει στη Γερμανία και μέχρι τη στιγμή της επίθεσης περνούσε υπέροχα στην Ελλάδα, προτού η συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδας νεαρών ανατρέψει τα πάντα.

Το χρονικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Μαΐου, γύρω στις 19:40, όταν η νεαρή γυναίκα βρισκόταν μέσα στο τραμ. Όπως αναφέρει, μια ομάδα νεαρών άρχισε ξαφνικά και χωρίς καμία αφορμή να τη βρέχει με τα ποτά που κρατούσαν στα χέρια τους. Η κοπέλα αντέδρασε, προσπάθησε να αμυνθεί χτυπώντας τους με την τσάντα της και έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο ώστε να καταγράψει τα πρόσωπά τους.

Μόλις αντιλήφθηκαν την κάμερα, οι νεαροί κάλυψαν τα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που, όπως λέει η ίδια, δείχνει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που προχωρούσαν σε μια τέτοια ρατσιστική ενέργεια.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η φοιτήτρια επιχείρησε να εμποδίσει έναν από τους δράστες να φύγει.

Η προσπάθειά της οδήγησε σε σωματική βία εκ μέρους των νεαρών.

«Έπιασα τον έναν από τα ρούχα και τον έβγαλα έξω από το τραμ. Εκείνος εσκεμμένα μου χτύπησε το κεφάλι πάνω σε μια κολώνα και τράπηκε σε φυγή. Παρά τον έντονο πόνο στο κεφάλι, τους καταδίωξα για λίγο, όμως αμέσως μετά με έπιασε μια έντονη κρίση σωματοποίησης και άρχισα να τρέμω ολόκληρη», αναφέρει.

Η περιπέτεια αυτή, την οδήγησε, σύμφωνα με όσα λέει, σε σωματική και ψυχολογική κατάρρευση. Χρειάστηκε να περάσουν μερικά εικοσιτετράωρα για να ξεκουραστεί, να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να βρει το κουράγιο να καταγγείλει δημόσια τη μεταχείριση που υπέστη, δηλώνοντας αποφασισμένη να κινηθεί νομικά ώστε οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

