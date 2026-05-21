ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 50 άτομα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις

Πάνω από 50 άτομα που ελέγχονται για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κληθεί σήμερα Πέμπτη (21/5) και αύριο Παρασκευή (22/5) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου της ποινικής διερεύνησης μετά την άρση ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών που ερευνώνται για την ίδια υπόθεση.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία σήμερα εμφανίστηκαν μέσω των δικηγόρων τους και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις είτε για προσπάθεια παρέμβασης στη διαδικασία, είτε για αποδοχή αιτημάτων τρίτων με σκοπό την παράνομη λήψη επιδοτήσεων.

Ταυτόχρονα, αύριο Παρασκευή, αναμένεται να προσέλθουν οι 11 νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και οι πέντε πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται.

Ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο, θα προσέλθουν το πρωί της Παρασκευής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι θα εκπροσωπηθούν από νομικούς παραστάτες και πιθανότατα θα ζητήσουν και αυτοί προθεσμία.

