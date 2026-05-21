Τραγωδία στην Ισπανία: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε από θερμοπληξία μέσα στο αυτοκίνητο

Ένα δίχρονο κορίτσι πέθανε από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού κατά λάθος το άφησαν στο αυτοκίνητο του πατέρα του κατά τη διάρκεια μιας ασυνήθιστης για την εποχή ζέστης που θα μπορούσε να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το παιδί, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, υπέστη καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, αφού πέρασε αρκετές ώρες μέσα στο όχημα στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, αφού ο πατέρας της ξέχασε να την πάει στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας είχε οδηγήσει το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο εκείνο το πρωί και σκόπευε να αφήσει το νήπιο στο νηπιαγωγείο, όταν η προσοχή του αποσπάστηκε από ένα τηλεφώνημα. Αντί να πάει στο νηπιαγωγείο, πήγε στη δουλειά, αφήνοντας το παιδί στο αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός σήμανε εκείνο το απόγευμα όταν η μητέρα του κοριτσιού πήγε να την πάρει από το νηπιαγωγείο στις 3 μ.μ. και της είπαν ότι δεν την είχαν αφήσει εκείνο το πρωί. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό και η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μπριόν κήρυξε διήμερο πένθος για το κορίτσι και δήλωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της την Παρασκευή.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και όλη μας την υποστήριξη στην οικογένεια του μικρού κοριτσιού που έχασε τη ζωή του χθες στο Μπριόν, καθώς και σε όλους τους φίλους της, ενώ παράλληλα διαθέτουμε όλους τους δημοτικούς πόρους που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε το συμβούλιο. «Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Aemet δήλωσε ότι το κύμα ζέστης, το οποίο δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί καύσωνας, πιθανότατα θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η Ισπανία, μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, έχει βιώσει έναν αυξανόμενο αριθμό καυσώνων και μια απότομη αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια.

Μια μελέτη της Aemet το 2022 διαπίστωσε ότι η άφιξη θερμοκρασιών 30°C σε όλη την Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους είχε έρθει, κατά μέσο όρο, 20-40 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα 71 χρόνια.

«Το καλοκαίρι καταβροχθίζει την άνοιξη», δήλωσε τότε στην El País ο Rubén del Campo, εκπρόσωπος της Aemet. «Αυτό που συμβαίνει ταιριάζει απόλυτα σε μια κατάσταση όπου έχουμε έναν θερμότερο πλανήτη», είπε, προσθέτοντας ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ήταν μια «άμεση και χειροπιαστή [συνέπεια] της κλιματικής αλλαγής… Το κλίμα στην Ισπανία δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιά. Έχει γίνει πιο ακραίο».

Η Ισπανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που είχε ποτέ τον Αύγουστο του 2021, όταν ο υδράργυρος στην πόλη Λα Ράμπλα της Ανδαλουσίας, κοντά στην Κόρδοβα, έφτασε τους 47,6°C.

