CNN: Γιατί η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Κάστρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας

Είναι μια κίνηση που θα μπορούσε να καταδικάσει κάθε εναπομένουσα πιθανότητα συμφωνίας για την αποφυγή ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας, αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών της Ουάσινγκτον σε βάρος του 94χρονου Κάστρο.

Οι ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο σχετικά με την κατάρριψη ενός πολιτικού αεροπλάνου το 1996 προκάλεσαν αναστάτωση στην κοινότητα των Κουβανών εξόριστων στο Μαϊάμι, όπου ανακοινώθηκε το κατηγορητήριο την Τετάρτη – την ίδια ημέρα που η κουβανική διασπορά γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.

Βλέποντας μια ολοένα και πιο αποδυναμωμένη κυβέρνηση στην Αβάνα, οι εξόριστοι κατά του Κάστρο έχουν ταχθεί κατά οποιασδήποτε συμφωνίας με την Αβάνα που αφήνει αξιωματούχους της κουβανικής κυβέρνησης στην εξουσία.

Αλλά για τους Κουβανούς στο νησί που υποστηρίζουν την επανάσταση, υπάρχει μικρή πιθανότητα να αφήσουν τον Κάστρο να πάει κάπου, πόσο μάλλον σε μια αίθουσα δικαστηρίου στο Μαϊάμι.

«Είναι η ζωντανή ενσάρκωση της επανάστασης», δήλωσε στο CNN ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης Ρικάρντο Ζούνιγκα για τον Κάστρο.

Ο Ζούνιγκα ήταν μέλος της μυστικής διαπραγματευτικής ομάδας που κατέληξε σε συμφωνία με Κουβανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Ραούλ Κάστρο, για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα.

Η απαγγελία κατηγοριών κατά του Κάστρο ως μέσου άσκησης πίεσης στην κουβανική κυβέρνηση για μια συμφωνία μπορεί κάλλιστα να γυρίσει μπούμερανγκ, δήλωσε ο Ζούνιγκα.

«Τελικά, η απογοήτευση και από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση απλώς και μόνο επειδή η Ουάσιγκτον διακόπτει την επικοινωνία με την κουβανική κυβέρνηση μέσω αυτού του κατηγορητηρίου», είπε ο πρώην διπλωμάτης.

Ωστόσο, πολλοί εξόριστοι πιστεύουν ότι η επανάσταση των Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο καταρρέει και η πρόσθετη πίεση είναι το μόνο που χρειάζεται για να επιταχυνθεί μια πλέον αναπόφευκτη κατάρρευση.

«Η εποχή των Κάστρο τελείωσε», δήλωσε την Τρίτη στο X η βουλευτής Μαρία Ελίβρα Σαλαζάρ (Ρεπουμπλικανίδα-Φλόριντα), η οποία είναι Κουβανοαμερικανίδα.

Για τους εξόριστους του Μαϊάμι, η κατάρριψη από τις κουβανικές δυνάμεις το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην εθελοντική ομάδα Brothers to the Rescue – σκοτώνοντας τέσσερις Κουβανοαμερικανούς που επέβαιναν – αντιπροσωπεύει ένα έγκλημα που έχει μείνει ατιμώρητο για πάνω από 30 χρόνια.

«Είναι μια χώρα που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια»

Ενώ αναφέρει επανειλημμένα τη δημοτικότητά του μεταξύ των Κουβανοαμερικανών ψηφοφόρων, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει μια επίθεση των ΗΠΑ στο κομμουνιστικό νησί.

«Μπορώ (να κάνω μια συμφωνία) είτε αλλάξει το καθεστώς είτε όχι. Ήταν ένα σκληρό καθεστώς και σκότωσαν πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Αλλά είναι μια χώρα που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορούν να ανάψουν τα φώτα, δεν μπορούν να φάνε. Δεν θέλουμε να το δούμε αυτό».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι «απεγνωσμένη» να κάνει μια συμφωνία, είπε το ίδιο για τη Βενεζουέλα και το Ιράν, όπου οι διαπραγματεύσεις έληξαν απότομα με στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ένας Κουβανοαμερικανός και εχθρός των Κάστρο, δήλωσε ότι η κορυφαία ηγεσία της Κούβας πρέπει να φύγει.

Αντιμέτωπη με τόσο δύσκολες επιλογές, η κουβανική κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να ηττηθεί πολεμώντας παρά να παραχωρήσει την εξουσία χωρίς να πυροβολήσει.

Αυτή είναι μια χώρα όπου κάθε επίσημη ομιλία τελειώνει με την κραυγή «Πατρίδα ή θάνατος!».

Εκρηκτική οικονομική και ανθρωπιστική κρίση

Ο αποκλεισμός πετρελαίου της κυβέρνησης Τραμπ στην Κούβα, ωστόσο, έχει ωθήσει το νησί ακόμη πιο κοντά στο χείλος μιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι κυρώσεις κατά ξένων εταιρειών που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση έχουν επίσης αναγκάσει ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες που εισάγουν τρόφιμα στο νησί να ανακοινώσουν ότι σταματούν τις δραστηριότητές τους.

Οι αυξανόμενες ελλείψεις και οι διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διάσπαρτες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, κάτι που οι Κουβανοί αξιωματούχοι συνήθως δεν ανέχονται.

Μια έκτακτη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε την κουβανική κυβέρνηση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, και προειδοποίησε την Αβάνα ότι το παράθυρό της για παραχωρήσεις έκλεινε.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ απέρριψε τα μέτρα, λέγοντας ότι κανένας Κουβανός αξιωματούχος «δεν είχε περιουσία να προστατεύσει υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ».

Ωστόσο, το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος ηγήθηκε του κουβανικού στρατού κατά τη στιγμή της κατάρριψης, ανεβάζει τη θερμοκρασία μεταξύ των εχθρών της εποχής του Ψυχρού Πολέμου σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Και οι κατηγορίες θέτουν τις βάσεις για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για την έκδοσή του – όπως έλαβε χώρα με τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, στενό σύμμαχο της Κούβας.

Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, όπου ο στρατός του Μαδούρο είχε μια χαλαρή άμυνα που εύκολα κατατροπώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις, και οι πρώην υπολοχαγοί του γρήγορα συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του Τραμπ, οι υποστηρικτές του Κάστρο είναι πιθανό να αντιδράσουν πολύ πιο επιθετικά.

Απειλές για «λουτρό αίματος»

Όπως και με την κατάρριψη του 1996 – οι Αδελφοί στη Διάσωση είχαν προηγουμένως ρίξει αντικυβερνητικά φυλλάδια πάνω από την Αβάνα – οι Κουβανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι σήμερα έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους.

Ήδη, ο στρατός της Κούβας προετοιμάζεται να αποκρούσει μια πιθανή αμερικανική επίθεση και ο Ντίας-Κανέλ έχει ορκιστεί ότι «ένα λουτρό αίματος» περιμένει οποιαδήποτε εισβάλλουσα δύναμη.

Σε όλο το νησί, ο στρατός πραγματοποιεί ελιγμούς, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί τον άμαχο πληθυσμό να προετοιμαστεί για μια επίθεση.

Οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του Κάστρο πιθανότατα θα οδηγήσει σε άμεσο πόλεμο, ακόμη και αν η Κούβα είναι πολύ λιγότερο εξοπλισμένη.

Αν και επίσημα συνταξιούχος, ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο εξακολουθεί να αναφέρεται στην Κούβα ως ηγέτης της επανάστασης και στρατηγός του στρατού.

Όταν κάνει μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, εξακολουθεί να φοράει στρατιωτική στολή.

Σχεδόν κάθε κορυφαίος πολιτικός και στρατιωτικός αξιωματούχος έχει επιλεγεί από τον Κάστρο και ο διάδοχός του ως πρόεδρος και γραμματέας του κομμουνιστικού κόμματος Ντίας-Κανέλ λέει ότι όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από αυτόν.

Η στοχοποίηση του Κάστρο μπορεί να αφήσει στους Κουβανούς αξιωματούχους ελάχιστο περιθώριο ελιγμών, προειδοποίησε ο πρώην διπλωμάτης Ζούνιγκα.

«Από την κουβανική πλευρά, διακόπτοντας την επικοινωνία, μπορεί να μην κατανοήσουν ότι το επόμενο στάδιο εδώ από την πλευρά των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος επίθεσης», είπε.

«Αλλά δεν υπάρχουν πολλά να καταστραφούν που να μην είναι ήδη ετοιμόρροπα».

Διαβάστε επίσης:

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

Η Ρωσία υπόσχεται να στηρίξει την Κούβα καθώς ο Τραμπ εντείνει την πίεση στην Αβάνα

Έβερεστ: Ιστορικό ρεκόρ αναβάσεων σε μία ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ