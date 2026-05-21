Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

Το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές προσπάθειες την Πέμπτη για να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξετάζει τις τελευταίες απαντήσεις της Ουάσινγκτον και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να περιμένει λίγες μέρες για «τις σωστές απαντήσεις» από την Τεχεράνη, αλλά ήταν επίσης πρόθυμος να επαναλάβει τις επιθέσεις στη χώρα.

Έξι εβδομάδες από την έναρξη ισχύος μιας εύθραυστης εκεχειρίας, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο, ενώ οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν προκαλέσει ανησυχία για τον πληθωρισμό και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης εγχώριες πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με το ποσοστό αποδοχής του να μειώνεται σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα αποφασίσει την Πέμπτη εάν θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της προσπάθειας διαμεσολάβησης, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρισκόταν στην Τεχεράνη την Τετάρτη.

«Μιλάμε με όλες τις διάφορες ομάδες στο Ιράν για να βελτιστοποιήσουμε την επικοινωνία και έτσι τα πράγματα να επιταχυνθούν», δήλωσε μία από τις πηγές.

«Η υπομονή του Τραμπ που εξαντλείται είναι ανησυχητική, αλλά εργαζόμαστε για την ειρήνη στην οποία θα μεταδίδονται μηνύματα από κάθε πλευρά».

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ανέφερε ότι ο Μουνίρ θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη την Πέμπτη για διαβουλεύσεις.

«Πιστέψτε με, αν δεν λάβουμε τις σωστές απαντήσεις, θα γίνει πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους. Ερωτηθείς πόσο καιρό θα περιμένει, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες, αλλά μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια του Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα έχουμε μια συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο άσχημα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για νέες επιθέσεις. «Εάν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο υποσχεμένος περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από την περιοχή αυτή τη φορά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το Ιράν υπέβαλε την τελευταία του προσφορά στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Οι περιγραφές της Τεχεράνης υποδηλώνουν ότι επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τους όρους που είχε απορρίψει προηγουμένως ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, την αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, την άρση των κυρώσεων, την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Το Στενό του Ορμούζ, το οποίο μετέφερε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο, είναι σχεδόν κλειστό από την έναρξή του, προκαλώντας την πιο σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία.

Την Τετάρτη, το Ιράν δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει μια «ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη» στο στενό και δήλωσε ότι η διέλευση θα απαιτούσε άδεια από μια αρχή που έχει συσταθεί για τον έλεγχο της περιοχής.

Δήλωσε ότι στοχεύει να ανοίξει ξανά το στενό σε φιλικές χώρες που τηρούν τους όρους του. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει τέλη πρόσβασης, τα οποία η Ουάσινγκτον λέει ότι θα ήταν απαράδεκτα.

Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν συνολικά περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν από το στενό την Τετάρτη, ενώ ένα νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου φορτωμένο στο Κουβέιτ διέσχιζε επίσης το στενό σε συνεργασία με το Ιράν.

Η Lloyd’s List, εταιρεία παρακολούθησης πλοίων, ανέφερε ότι τουλάχιστον 54 πλοία είχαν διασχίσει το στενό την περασμένη εβδομάδα, περίπου διπλάσια από την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Ιράν ανέφερε ότι 26 πλοία είχαν διασχίσει το στενό τις τελευταίες 24 ώρες, που αποτελεί μόνο ένα κλάσμα των 125 έως 140 ημερήσιων διελεύσεων πριν από τον πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί ΗΠΑ-Ισραήλ σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν πριν από την εκεχειρία.

Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει χιλιάδες ακόμη και έχει εκδιώξει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους στον Λίβανο, στον οποίο εισέβαλε καταδιώκοντας την ένοπλη ομάδα Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ και τα γειτονικά κράτη του Κόλπου έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

Ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσαν ότι οι πολεμικοί τους στόχοι ήταν να περιορίσουν την υποστήριξη του Ιράν στις περιφερειακές πολιτοφυλακές, να διαλύσουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, να καταστρέψουν τις πυραυλικές του δυνατότητες και να διευκολύνουν τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους ηγέτες τους.

Ωστόσο, το Ιράν έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής το απόθεμα όπλων του καθώς και την ικανότητά του να απειλεί τους γείτονές του με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολιτοφυλακές-εξουσιοδοτημένους.

Έχει ήδη επανεκκινήσει κάποια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ανέφερε το CNN την Πέμπτη, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι κληρικοί ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι κατέστειλαν μια μαζική εξέγερση στις αρχές του έτους, δεν έχουν αντιμετωπίσει κανένα σημάδι οργανωμένης αντιπολίτευσης από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ πιέζει για πόλεμο

Ενώ οι ΗΠΑ υποχωρούν και ξαναδιατυπώνουν στη συνέχεια τις απειλές για επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν εάν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, το πολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ φέρεται να λαχταρά τον πόλεμο.

Ο Shimon Riklin, παρουσιαστής του δεξιού ισραηλινού Channel 14, αποκάλυψε εμπιστευτικά σχέδια για μια νέα επίθεση στην Τεχεράνη, τα οποία περιελάμβαναν την τοποθεσία αυτού που ισχυρίστηκε ότι ήταν μια εγκατάσταση αποθήκευσης ουρανίου που θα μπορούσε να στοχοποιηθεί.

Μέλη του ισραηλινού κοινοβουλίου επέκριναν έντονα τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις του Riklin, οδηγώντας τον παρουσιαστή να πει ότι τα σχόλιά του ήταν καθαρά υποθετικά.

Παρά την ευρεία συμφωνία ότι το Ισραήλ είναι πρόθυμο να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες, είναι απίθανο να είναι σε θέση να το κάνει χωρίς την άδεια των ΗΠΑ.

«Ιρανοφοβία»

Για τον Νετανιάχου, η εκεχειρία της 8ης Απριλίου έχει αποδειχθεί πολιτικά δαπανηρή και, σύμφωνα με τους αναλυτές, αναστάτωσε ένα κοινό που έχει προσαρμοστεί να βλέπει το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χρησιμοποίησαν την εκεχειρία ως πολιτικό νόμισμα στις επιθέσεις τους κατά του Νετανιάχου. Ο Λαπίντ περιέγραψε την ζοφερή κατάσταση ως μία από τις μεγαλύτερες «πολιτικές καταστροφές σε όλη την ιστορία μας», μια άποψη που φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με αυτήν του ισραηλινού κοινού.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ στις αρχές Μαΐου έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πίστευε ότι ένα πρόωρο τέλος του πολέμου ήταν αντίθετο με τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας τους, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό πίστευε ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης είναι πιθανή.

