ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 17:57
Ο Τραμπ δεν βιάζεται για συμφωνία με το Ιράν, «ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω» – Σκέφτεται να κατέβει για… πρωθυπουργός στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει λέει ότι «δεν βιάζεται» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει «ό,τι θέλω» σχετικά με μια πιθανή στρατιωτική επίθεση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι είπε πρόσφατα στον Νετανιάχου σχετικά με μια πιθανή επίθεση στο Ιράν, στον οποίο απάντησε: «Είναι καλός, θα κάνει ό,τι θέλω».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι ζητήσω. Μην ξεχνάτε ότι είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς αν είναι ανοιχτός σε μια περιορισμένη συμφωνία με το Ιράν που θα άνοιγε μόνο το Στενό του Ορμούζ και θα παρέτεινε την εκεχειρία, ο Τραμπ είπε ότι δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία: «Θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό που θα άνοιγε αμέσως, οπότε θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε, “Α, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… Ιδανικά θα ήθελα να δω λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται, αντί για πολλούς».

Ο Τραμπ έδωσε ασαφή χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν, λέγοντας χθες ότι θα μπορούσε να περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες» ή για «περιορισμένο χρονικό διάστημα», αφού ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ακύρωσε μια επίθεση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.

«Αστειάκια» για τον ρόλο του Νετανιάχου

Ο Τραμπ αστειεύτηκε επίσης σχετικά με τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ.

«Αυτή τη στιγμή είμαι στο 99% του πληθυσμού του Ισραήλ. Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός», είπε ο Τραμπ.

«Οπότε ίσως αφού το κάνω αυτό, πάω στο Ισραήλ και θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός. Είδα μια δημοσκόπηση σήμερα το πρωί», πρόσθεσε.

