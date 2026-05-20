ΥΠΕΞ για «Γαλάζια Πατρίδα»: Είναι ένα ανυπόστατο δόγμα, το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τόνισε πως το υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες.

«Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», υπογράμμισε. «Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβούμε, αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου, στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες».

Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντοτε ανοικτοί. «Προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μας εκθέσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Τασσόμαστε παγίως υπέρ του διαλόγου», επεσήμανε, αλλά πρόσθεσε πως ο υπουργός Εξωτερικών έχει πει πολλές φορές με πλήρη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας, άρα δεν υπάρχει προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα θα αντιδράσουμε», σημείωσε. «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου, με στόχο την διευθέτηση της διαφοράς περί οριοθέτησης ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας».

