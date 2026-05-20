search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 19:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 18:14

Αμαλιάδα: 13χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από συμμαθήτριες της

20.05.2026 18:14
kakopoiisi-aniliki

Επίθεση από τρεις συμμαθήτριες της δέχθηκε 13χρονη στην Αμαλιάδα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, φέροντας αμυχές και κακώσεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των Επειγόντων στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, Βαγγέλη Δημητρόπουλο δεν ήταν η πρώτη φορά που δέθχηκε επίθεση από τις συμμαθήτριες της.

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:30, συνοδεία της μητέρας της, προσήλθε μία δεκατριάχρονη μαθήτρια σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και μας ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης μπροστά από την πόρτα γυμνασίου στην πόλη της Αμαλιάδας. Έφερε όντως αμυχές, εκδορές και ανέφερε ότι κάποια κοντόσωμη συμμαθήτριά της την είχε αρπάξει από τα μαλλιά. Αναφερόταν ότι έχει ζάλη και ήταν κλαμένη. Όντως καταγράφηκαν όλες οι κακώσεις που έφερε το παιδί και ως όφειλα τη διακομίσαμε για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση στο Καραμανδάνειο. Υπάρχουν κάποιες επιφανειακές κακώσεις, περισσότερο δεν είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά αφενός η πράξη καθαυτή, αφετέρου η αναφερόμενη εκ μέρους της ζάλη, την οποία είχε γιατί λέει την τραβούσε παρατεταμένα από τα μαλλιά», είπε χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε επίσης

«Το ουκρανικό drone ήρθε από τη… Σικελία – Βλάβη από εισροή νερού λέει το πόρισμα, διαβήματα στο Κίεβο ετοιμάζει η Αθήνα»

Οι Τούρκοι ανησυχούν για το… ζεϊμπέκικο: «Οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν» (video)

Χίος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλισε πρόσφυγες ζητά ο εισαγγελέας  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsakalotos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αιχμή Τσακαλώτου για Τσίπρα: Είναι αριστερός ανάλογα τη μέρα που θα τον ρωτήσεις

vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Βοηθήστε μας… ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι κατά των τριών που διώκονται για εγκληματική οργάνωση

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 21 Μαΐου

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποινική δίωξη κατά του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο

portogalia astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στην Πορτογαλία: Δύο νήπια βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα σε αυτοκινητόδρομο – Φαίνεται να τα εγκατέλειψαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

alexis-tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aλέξης Τσίπρας: «Πώς να πούμε το καινούργιο κόμμα;» - Το γκάλοπ σε νέους και ποιο όνομα κέρδισε (video)

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 19:55
tsakalotos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αιχμή Τσακαλώτου για Τσίπρα: Είναι αριστερός ανάλογα τη μέρα που θα τον ρωτήσεις

vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Βοηθήστε μας… ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι κατά των τριών που διώκονται για εγκληματική οργάνωση

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 21 Μαΐου

1 / 3