Αμαλιάδα: 13χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από συμμαθήτριες της

Επίθεση από τρεις συμμαθήτριες της δέχθηκε 13χρονη στην Αμαλιάδα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, φέροντας αμυχές και κακώσεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των Επειγόντων στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, Βαγγέλη Δημητρόπουλο δεν ήταν η πρώτη φορά που δέθχηκε επίθεση από τις συμμαθήτριες της.

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:30, συνοδεία της μητέρας της, προσήλθε μία δεκατριάχρονη μαθήτρια σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και μας ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης μπροστά από την πόρτα γυμνασίου στην πόλη της Αμαλιάδας. Έφερε όντως αμυχές, εκδορές και ανέφερε ότι κάποια κοντόσωμη συμμαθήτριά της την είχε αρπάξει από τα μαλλιά. Αναφερόταν ότι έχει ζάλη και ήταν κλαμένη. Όντως καταγράφηκαν όλες οι κακώσεις που έφερε το παιδί και ως όφειλα τη διακομίσαμε για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση στο Καραμανδάνειο. Υπάρχουν κάποιες επιφανειακές κακώσεις, περισσότερο δεν είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά αφενός η πράξη καθαυτή, αφετέρου η αναφερόμενη εκ μέρους της ζάλη, την οποία είχε γιατί λέει την τραβούσε παρατεταμένα από τα μαλλιά», είπε χαρακτηριστικά.

