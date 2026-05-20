search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 12:02

Χίος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλισε πρόσφυγες ζητά ο εισαγγελέας  

20.05.2026 12:02
Limeniko

Δεκτή έγινε η προσφυγή, που κατέθεσαν οι δικηγόροι από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κατά της διάταξης της Εισαγγελέως Ναυτοδικείου Πειραιά, που είχε θέσει στο αρχείο τη μήνυση των προσφύγων στην υπόθεση εμβολισμού της βάρκας τους από σκάφος του Λιμενικού, στη θαλάσσια περιοχή Νένητα Χίου, τον Οκτώβριο του 2023.

Πρόκειται για το ναυάγιο που προκάλεσε το θάνατο ενός πρόσφυγα, συζύγου και πατέρα 3 παιδιών, και τους σοβαρούς τραυματισμούς αρκετών ακόμα.

Η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού έκρινε πως υπάρχουν «συγκεκριμένες ενδείξεις» και «βάσιμες υπόνοιες» ότι το σκάφος του λιμενικού εμβόλισε τη βάρκα των προσφύγων και ότι ο κυβερνήτης του λιμενικού σκάφους προέβλεψε ως πιθανό (ενδεχόμενο) με την κίνησή του αυτή να προκαλέσει θάνατο ή βαριές σωματικές βλάβες και το αποδέχτηκε, όπως αναφέρει το Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες.

«Η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού παραγγέλλει την Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά να ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για βαριά σωματική βλάβη και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή κατά του Κυβερνήτη του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Αναμένεται η άσκηση της ποινικής δίωξης και η διενέργεια κύριας ανάκρισης» τονίζει.

Διαβάστε επίσης:

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Patriot, Κάρπαθος, Κύπρος και «Γαλάζια Πατρίδα»: Η στρατηγική αναδίπλωση, και ο τεράστιος πονοκέφαλος στο Μαξίμου για την Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

1 / 3