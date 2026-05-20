Χίος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλισε πρόσφυγες ζητά ο εισαγγελέας  

Δεκτή έγινε η προσφυγή, που κατέθεσαν οι δικηγόροι από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κατά της διάταξης της Εισαγγελέως Ναυτοδικείου Πειραιά, που είχε θέσει στο αρχείο τη μήνυση των προσφύγων στην υπόθεση εμβολισμού της βάρκας τους από σκάφος του Λιμενικού, στη θαλάσσια περιοχή Νένητα Χίου, τον Οκτώβριο του 2023.

Πρόκειται για το ναυάγιο που προκάλεσε το θάνατο ενός πρόσφυγα, συζύγου και πατέρα 3 παιδιών, και τους σοβαρούς τραυματισμούς αρκετών ακόμα.

Η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού έκρινε πως υπάρχουν «συγκεκριμένες ενδείξεις» και «βάσιμες υπόνοιες» ότι το σκάφος του λιμενικού εμβόλισε τη βάρκα των προσφύγων και ότι ο κυβερνήτης του λιμενικού σκάφους προέβλεψε ως πιθανό (ενδεχόμενο) με την κίνησή του αυτή να προκαλέσει θάνατο ή βαριές σωματικές βλάβες και το αποδέχτηκε, όπως αναφέρει το Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες.

«Η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού παραγγέλλει την Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά να ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για βαριά σωματική βλάβη και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή κατά του Κυβερνήτη του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Αναμένεται η άσκηση της ποινικής δίωξης και η διενέργεια κύριας ανάκρισης» τονίζει.

