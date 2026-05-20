ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:37
Βάλια Μπαζού

20.05.2026 12:38

Χωροταξικό ΑΠΕ: Οριζόντιες απαγορεύσεις – Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά

Σε επί της ουσίας «αόρατη» και όχι σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το ΥΠΕΝ το νέο Ειδικό Χωραταξικό για τις ΑΠΕ που προβλέπει πού θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.

Και μιλάμε για «αόρατη» διαβούλευση καθώς το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση όπου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μπορούν να τις διαβάσουν όλοι οι πολίτες αλλά σε εσωτερική διαβούλευση μέσω email, άφαντη δηλαδή για φορείς και πολίτες.

Το μέγα ζήτημα που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους φορείς των ΑΠΕ είναι η οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων αλλά και οριζόντια σε τουριστικά νησιά.

Πού απαγορεύονται τα αιολικά πάρκα

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ισχύει οριζόντια απαγόρευση στις εξής περιοχές:
Στην Αττική και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200m

Σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, καθώς και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών

Εντός των ζωνών απολύτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης του ν. 1650/1986

Σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τ.χλμ., εκτός αν αφορούν την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος του εκάστοτε νησιού (π.χ. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης)

Σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, όπως αυτές ορίζονται στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Σε εκτός σχεδίου περιοχές στις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού – αναψυχής

Σε τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά

Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ

Σε ακτές κολύμβησης.

Τι προβλέπεται για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας

Οι ΖΕΠ είναι περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου NATURA 2000. Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατ’ εξαίρεση και εάν συντρέχουν ταυτόχρονα οι εξής 2 προϋποθέσεις:

1] προβλέπεται ρητά στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και

2] το αιολικό δυναμικό είναι μεγαλύτερο από 7,5m/s (σ.σ περίπου 27 χλμ/ώρα) σύμφωνα με τον αιολικό χάρτη της ΡΑΑΕΥ.

Περιοχές Καταλληλότητας

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων επιτρέπεται μόνο στις «Περιοχές Καταλληλότητας», δηλαδή σε Δημοτικές Ενότητες με αιολικό δυναμικό μεγαλύτερο από 4 m/s και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει κάποιος από τους προηγούμενους (ειδικότερους) περιορισμούς, όπως υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων,

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, υγρότοποι Ραμσάρ κτλ., καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την υπολειπόμενη έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σύμφωνα τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, όπως ισχύει έως σήμερα.

Επισημαίνεται ότι στο νησιωτικό χώρο το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους (φέρουσα ικανότητα) από αιολικούς σταθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

Πού απαγορεύονται φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ από εδώ και στο εξής ισχύουν οριζόντιες απαγορεύσεις.

Έτσι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εξής περιοχές:

Σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Σε δάση και δασικές εκτάσεις

Σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

Σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Σε κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα μνημεία μείζονος σημασίας, καθώς και οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α

Σε περιοχές με προστατευόμενες ή/και εγκαταλελειμμένες αναβαθμίδες

Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ

Σε ακτές κολύμβησης

Τα νέα κριτήρια για τα φωτοβολταϊκά

Οι νέοι κανόνες χωροθέτησης που τίθεται για τα φωτοβολταϊκά προβλέπιυν τα εξής:

1] Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% ανά Περιφερειακή Ενότητα.

2] Προβλέπεται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών σταθμών (πχ. από οικιστικές δραστηριότητες) και συγκεκριμένα ποσοστά κάλυψης οπτικού ορίζοντα παρατηρητή.

3] Προβλέπεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης θέασης σε περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β εντός ζώνης 1.500 μ. από εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, καθώς και εντός ζώνης 1.000 μ. από ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) των λοιπών αρχαιολογικών χώρων, κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία, ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς.

Τι θα γίνει με τα έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης

Σύμφωνα με την πρόβλεψη το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν θα ισχύσει για όσα έργα έχουν αδειοδοτηθεί και για όσα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης.

Η πρόβλεψη αφορά σε έργα που είτε έχουν ήδη λάβει άδεια, είτε έχουν ήδη λάβει έγκριση τυπικής πληρότητας του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, πριν από τη δημόσια διαβούλευση του νέου πλαισίου.

