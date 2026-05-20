Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

Νέες παραστάσεις, δράσεις αλλά και επαναλήψεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για την σεζόν 2026-27.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαναλήψεις φετινών επιτυχημένων παραγωγών (Kontakthof, Ιεροτελεστία, Βυσσινόκηπος) αλλά και ενδιαφέρουσες νέες παραστάσεις, όπως είναι: η «Τρικυμία» του Σαίξπηρ από τον Dmitry Krymov, ο «Οιδίπους Τύραννος, ο βασιλιάς Οιδίπους» του Χάρη Φραγκούλη, ο «Δράκουλας» του Στόκερ από τον Κωνσταντίνο Ντέλλα, το «Κοινοβούλιο της Οργής» σε σύλληψη της Rachel Dufour, το «Μπανάλ, μια μέρα που δεν έγινε τίποτα» της Χαράς Κότσαλη, η «Ομόνοια» των Αζά-Τσινικόρη και η «Δεσποινίς Διευθυντής» των Πρετεντέρη-Γιαλαμά από την Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

Στις παραστάσεις που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών θεατών συναντάμε τη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη σε δραματουργία και διασκευή του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Λόρκα, σε σκηνοθεσία Ιούς Βουλγαράκη με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στον ομώνυμο ρόλο, και τέλος το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θάνο Λέκκα.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη ανακοίνωσε την Τρίτη 19 Μαΐου, το πρόγραμμα της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου 2026-27, το οποίο ακολουθεί τη φιλοσοφία και τη λογική που είχε και το φετινό πρόγραμμα.

Η ίδια έδωσε το στίγμα:

«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου. Και πέρσι τον Μάιο, μιλούσαμε για ένα θέατρο που διευρύνει τα όριά του, που ανοίγεται, για ένα θέατρο πολυφωνικό, βαθιά συνδεδεμένο με την κοινωνία, με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και ουσιαστικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε σε αυτό το θέατρο. Ξεκινήσαμε με κεντρικό άξονα τη γλώσσα. Ως πεδίο συνάντησης και διαλόγου, ως ένα προσωπικό και συλλογικό δίκτυο. Επιχειρήσαμε να καταστήσουμε το Εθνικό έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, έρευνας και κοινωνικού προβληματισμού.

Πιστέψαμε σε ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο, με στοχευμένες κινήσεις εξωστρέφειας, ισχυρές σκηνικές γραφές, διακριτές προτάσεις σε κλασικά κείμενα, υψηλής αισθητικής εγχειρήματα και απρόβλεπτες καλλιτεχνικές συναντήσεις. Το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τόσο οι παραστάσεις όσο και οι παράλληλες δράσεις μας σημείωσαν καθολική πληρότητα, και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον θεατών που ήρθαν στο Εθνικό για πρώτη ή για πολλοστή φορά, μας γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια.

Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά φέτος από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες που επανασυστήνουμε, και, ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Ακριβώς τις ίδιες με πέρσι αυτές δύο φράσεις επαναφέρω, γιατί εξακολουθούμε να τις υπηρετούμε.

Τολμάμε ακόμα πιο δυναμικά να διευρύνουμε το ρεπερτόριο μας με συνεργασίες που εκπλήσσουν, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις κλασικών κειμένων, νέες αναθέσεις σε δημιουργούς με ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα — αρκετές και αρκετοί από αυτούς για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο — εδραίωση της δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού αλλά και άλλους φορείς στην Ελλάδα, μέσα από ισότιμες συμπράξεις και συμπαραγωγές, στόχευση στην εκπαιδευτική ταυτότητα του θεάτρου και τις κοινωνικές του δράσεις, ουσιαστική σκηνική έρευνα, άνοιγμα στη διακαλλιτεχνικότητα και τροφοδότηση της σκέψης και της θεατρικής γλώσσας. Πάντα με διασφάλιση υψηλού αισθητικού αποτυπώματος για κάθε μας παράσταση, άρτιες συνθήκες παραγωγής, αφούγκραση της δημιουργικής ορμής των σκηνοθετριών/τών και πρωτοπόρο βλέμμα στο θέατρο».

