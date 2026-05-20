Jessica Vosk: Θαυμαστής «τρύπωσε» στο καμαρίνι της – «Είναι πραγματικά τρομακτικό»

Έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικότητας των καλλιτεχνών στο θέατρο απηύθυνε η πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, Τζέσικα Βοσκ (Jessica Vosk), ύστερα από περιστατικό κατά το οποίο ένας θαυμαστής της, κατάφερε να μπει το καμαρίνι χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στο μιούζικαλ «Beaches» στο θέατρο Majestic της Νέας Υόρκης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στο Instagram περιγράφοντας πώς ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στο καμαρίνι της ακολουθώντας μία ομάδα προσκεκλημένων της. Η ίδια αντιλήφθηκε την παρουσία του μετά από αρκετά λεπτά, καθώς αρχικά υπέθεσε πως ήταν καλεσμένος κάποιου από την παρέα της, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είναι πραγματικά τρομακτικό όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, καθώς φέρνουν τον ηθοποιό σε εξαιρετικά δύσκολη θέση» δήλωσε η Βοσκ εξηγώντας παράλληλα πως η απόφασή της να μην συναντά το κοινό μετά το τέλος της παράστασης όπως συνηθίζεται, οφείλεται αποκλειστικά στις υψηλές απαιτήσεις του ρόλου και στην ανάγκη προστασίας της υγείας της.

«Αυτή η παράσταση είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα. Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια, συνεχίζω όσο περισσότερο μπορώ», τόνισε η ηθοποιός και πρόσθεσε ότι προτεραιότητά της είναι να παραμείνει υγιής ενώ μετά το κλείσιμο της αυλαίας θέλει απλώς να «πάει σπίτι της και να κοιμηθεί».

Ολοκλήρωσε το βίντεo με μια έκκληση: «Παρακαλώ, μην προσπαθήσετε με κανέναν τρόπο να μπείτε κρυφά στα παρασκήνια ή στο καμαρίνι κάποιου κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. Είναι πραγματικά τρομακτικό για εμάς. Μπορεί να μην σας φαίνεται αλλά για εμάς είναι».

Αμέσως μετά η ανάρτηση, γέμισε με σχόλια υποστήριξης των θαυμαστών της ενώ αρκετοί ηθοποιοί μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες από παρόμοιες καταστάσεις.

Η βραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια Κρίστιν Τσένογουεθ (Kristin Chenoweth) σχολίασε: «Μου έχει συμβεί κι εμένα. Είναι κάπως τρομακτικό». Ενώ η Κέι-Μέγκαν Ουάσινγκτον (Kay-Megan Washington) ανέφερε ότι τέτοιες καταστάσεις «συμβαίνουν πολύ συχνά» και ζήτησε περισσότερα μέτρα ασφαλείας.

Η παράσταση «Beaches» με συμπρωταγωνίστρια την Κέλι Μπάρετ (Kelli Barrett) θα ρίξει αυλαία στις 24 Μαΐου.

