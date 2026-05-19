Moby κατά Τραμπ: «Έχουμε την πιο διεφθαρμένη, κακή και ανίκανη κυβέρνηση» (video)

Επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε, με ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός μουσικός Moby.

«Πολλοί φίλοι μου που ζουν εκτός των ΗΠΑ με ρωτάνε τι στο καλό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Οι ΗΠΑ κυβερνώνται από την πιο διεφθαρμένη, κακή και ανίκανη διοίκηση και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Διανύουμε μία πολύ σκοτεινή περίοδο στις ΗΠΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά -σε βίντεο που ανέβασε- ο μουσικός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Moby θα βρεθεί την 1η Ιουλίου στη χώρα μας για μία συναυλία στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival 2026.

