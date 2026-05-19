Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έποικοι βανδάλισαν ταφόπλακες σε ένα παλαιστινιακό νεκροταφείο στην περιοχή Ρασάιντα ανατολικά της Βηθλεέμ.
Σύμφωνα με έναν κάτοικο του χωριού που μίλησε με τους Times of Israel υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι έποικοι έφτασαν μετά την κηδεία ενός 4 μηνών κοριτσιού που ήταν θαμμένο εκεί, είπαν στους πενθούντες ότι δεν τους επιτρεπόταν να θάψουν ανθρώπους στο σημείο και έσπασαν ταφόπλακες.
Το νεκροταφείο βρίσκεται στην Περιοχή Β, η οποία, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Όσλο, βρίσκεται υπό παλαιστινιακό πολιτικό έλεγχο και οι ταφές εκεί δεν απαιτούν συντονισμό με την Πολιτική Διοίκηση στη Δυτική Όχθη.
Διαβάστε επίσης:
Εσθονία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό
Reuters: Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύονται κρυφά στην Κίνα και επιστρέφουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία
Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους – Περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις ζητεί το Κατάρ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.