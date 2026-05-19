Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έποικοι βανδάλισαν ταφόπλακες σε ένα παλαιστινιακό νεκροταφείο στην περιοχή Ρασάιντα ανατολικά της Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με έναν κάτοικο του χωριού που μίλησε με τους Times of Israel υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι έποικοι έφτασαν μετά την κηδεία ενός 4 μηνών κοριτσιού που ήταν θαμμένο εκεί, είπαν στους πενθούντες ότι δεν τους επιτρεπόταν να θάψουν ανθρώπους στο σημείο και έσπασαν ταφόπλακες.

Το νεκροταφείο βρίσκεται στην Περιοχή Β, η οποία, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Όσλο, βρίσκεται υπό παλαιστινιακό πολιτικό έλεγχο και οι ταφές εκεί δεν απαιτούν συντονισμό με την Πολιτική Διοίκηση στη Δυτική Όχθη.

#صورة| مستوطنون يحطمون شواهد قبور في مقبرة الرشايدة شرق بيت لحم. pic.twitter.com/UefV5jnlQq May 19, 2026

