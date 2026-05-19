Έρευνα: Πόσο επηρεάζει τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου η μυρωδιά των υλικών της καμπίνας

Η τυπική μυρωδιά ενός καινούργιου αυτοκινήτου προέρχεται κυρίως από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) που εξατμίζονται από τα πλαστικά, τις κόλλες, τους αφρούς, τα υφάσματα και τις επενδύσεις μέσα στην καμπίνα. Αυτές οι ουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, τολουόλιο και άλλα χημικά σε μικρές ποσότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί αγοραστές αυτοκινήτων ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία τους.

Για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν από τις 6 Αυγούστου 2027 θα ισχύει όριο φορμαλδεΰδης 0,062 mg/m³ (μετρημένο σε θερμοκρασία 23°C), ενώ η σημερινή τιμή είναι 0,10 mg/m³. Η φορμαλδεΰδη χαρακτηρίζεται από μια έντονη οσμή που πολλοί άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Στο εσωτερικό των οχημάτων, απελευθερώνονται κυρίως από τα πλαστικά, τις κόλλες, τα υφάσματα και τα αφρώδη καθίσματα. Η φορμαλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισμό των ματιών και της ανώτερης αναπνευστικής οδού σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

Το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer σε συνεργασία με την γερμανική λέσχη αυτοκινήτου ADAC εξέτασαν τέσσερα νέα οχήματα για να διαπιστώσουν τα επίπεδα των οσμών στις καμπίνες των αυτοκινήτων. Η μελέτη έδειξε ότι η ηλικία του οχήματος και ο αερισμός στο εσωτερικό παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ελέγχθηκαν τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία ξεχώριζαν λόγω της έντονης οσμής τους στο εσωτερικό. Πρόκειται για το VW Golf eTSI (39 ημερών), το Dacia Spring (92 ημερών), το BYD Seal 6 DM-i Touring (116 ημερών) και το Hyundai Kona Hybrid (216 ημερών).

Το Dacia Spring πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα και στα δύο σενάρια, δηλαδή 2,5 βαθμούς σε κλίμακα μέτρησης που όρισε το Ινστιτούτο Φυσικής Κτιρίων Fraunhofer σε λειτουργία περιβάλλοντος και 3,0 βαθμούς σε λειτουργία στάθμευσης. Το BYD Seal 6 DM-i Touring τα πήγε ελαφρώς χειρότερα στην καθημερινή οδήγηση και υπό θερμική καταπόνηση σε λειτουργία στάθμευσης, με βαθμολογία 3,5. Το Hyundai Kona Hybrid βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας όσον αφορά την οσμή (3,0 σε λειτουργία περιβάλλοντος, 3,5 σε λειτουργία στάθμευσης), ενώ η μυρωδιά στο θεωρητικά πολύ καινούριο VW Golf eTSI ήταν 3,0 βαθμοί σε λειτουργία περιβάλλοντος σε 4,0 βαθμοί σε λειτουργία στάθμευσης.

Όμως το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας ήταν ότι κανένα από τα οχήματα που δοκιμάστηκαν δεν ενέχει άμεσο κίνδυνο για την υγεία. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τα επίπεδα ρύπων στο εσωτερικό του οχήματος, ειδικά μετά από στάθμευση στον ήλιο. Αυτή η επίδραση συνήθως υποχωρεί μέσα στους πρώτους μήνες στα καινούργια αυτοκίνητα.

Η έρευνα αναφέρει ότι οι κατασκευαστές βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ωστόσο, μεμονωμένες ακραίες τιμές υποδεικνύουν ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για ορισμένες ουσίες, ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, ενώ η γερμανική λέσχη ADAC απαιτεί από τους κατασκευαστές να τηρούν με συνέπεια τις σχετικές συστάσεις σχετικά με τις εσωτερικές εκπομπές οσμών στα αυτοκίνητα.

