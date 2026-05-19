Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

Ο φόβος που κυριαρχεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το ΠΑΣΟΚ οδηγείται στην τρίτη θέση με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο – εξ ου και οι επιθέσεις στις δημοσκοπήσεις – και η ανησυχία ότι σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον η ΝΔ δεν κερδίσει αυτοδυναμία με την πρώτη, θα υποστεί νέες απώλειες, οδηγεί κορυφαία στελέχη του Κινήματος να ανοίγουν την πόρτα σε κυβερνητική συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου με πιο ευθύ τρόπο, αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος με πιο έμμεσο, αμφισβήτησαν την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου και άνοιξαν την πόρτα σε ενδεχόμενη κυβερνητική σύμπραξη, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Προκαλώντας όμως έτσι ένα ισχυρό πλήγμα στη στρατηγική για προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά και στην αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον εμφανίζεται με αλλοπρόσαλλη ρητορική και στόχευση, αλλά κυρίως μετατρέπεται σε ευάλωτο αντίπαλο για τη ΝΔ, αφού μετατρέπεται σε πιθανό εταίρο της. Ταυτόχρονα είναι ακόμα πιο ευάλωτο στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μονοπωλήσει τη σκληρή αντικυβερνητική γραμμή στην κεντροαριστερά, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως «παραδομένο» ήδη στον κ. Μητσοτάκης.

Πέρα από τη νέα εσωστρέφεια, που προκαλούν οι δηλώσεις των δύο στελεχών, το μεγάλο ερώτημα ωστόσο δεν είναι τι κάνει η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, – που πάντα φλέρταρε με την κυβερνητική προοπτική μέσω της συνεργασίας με τη ΝΔ – αλλά πώς θα δικαιολογήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη θεαματική αναδίπλωση και στροφή, εάν και εφόσον υιοθετήσει τις απόψεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και τις έμμεσες νύξεις του κ. Γερουλάνου.

Υπενθυμίζεται ότι παρουσιάζοντας την πολιτική απόφαση του συνεδρίου, ο Κώστας Σκανδαλίδης είχε αναφέρει ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Μιλώντας στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών η κυρία Διαμαντοπούλου, είπε χαρακτηριστικά και κόντρα στη συνεδριακή απόφαση ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία… είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση, συμπλήρωσε».

Τρία σημεία:

Πρώτον, η φράση «μέχρι τις εκλογές» – όχι μετά;

Δεύτερον, πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση – κι αν δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, αλλά τρίτο;

Τρίτον, οι εκλογές θα δείξουν και όχι οι ειλημμένες αποφάσεις;

Ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε την Δευτέρα στο protothema ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές με όποια πολιτική δύναμη συμφωνήσει με το πρόγραμμά του, μη αποκλείοντας ρητά τη ΝΔ.

