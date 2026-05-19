search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

19.05.2026 09:29

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

19.05.2026 09:29
androulakis-diamantopoulou-geroulanos

Ο φόβος που κυριαρχεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το ΠΑΣΟΚ οδηγείται στην τρίτη θέση με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο – εξ ου και οι επιθέσεις στις δημοσκοπήσεις – και η ανησυχία ότι σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον η ΝΔ δεν κερδίσει αυτοδυναμία με την πρώτη, θα υποστεί νέες απώλειες, οδηγεί κορυφαία στελέχη του Κινήματος να ανοίγουν την πόρτα σε κυβερνητική συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου με πιο ευθύ τρόπο, αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος με πιο έμμεσο, αμφισβήτησαν την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου και άνοιξαν την πόρτα σε ενδεχόμενη κυβερνητική σύμπραξη, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Προκαλώντας όμως έτσι ένα ισχυρό πλήγμα στη στρατηγική για προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά και στην αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον εμφανίζεται με αλλοπρόσαλλη ρητορική και στόχευση, αλλά κυρίως μετατρέπεται σε ευάλωτο αντίπαλο για τη ΝΔ, αφού μετατρέπεται σε πιθανό εταίρο της. Ταυτόχρονα είναι ακόμα πιο ευάλωτο στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μονοπωλήσει τη σκληρή αντικυβερνητική γραμμή στην κεντροαριστερά, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως «παραδομένο» ήδη στον κ. Μητσοτάκης.

Πέρα από τη νέα εσωστρέφεια, που προκαλούν οι δηλώσεις των δύο στελεχών, το μεγάλο ερώτημα ωστόσο δεν είναι τι κάνει η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, – που πάντα φλέρταρε με την κυβερνητική προοπτική μέσω της συνεργασίας με τη ΝΔ – αλλά πώς θα δικαιολογήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη θεαματική αναδίπλωση και στροφή, εάν και εφόσον υιοθετήσει τις απόψεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και τις έμμεσες νύξεις του κ. Γερουλάνου.

Υπενθυμίζεται ότι παρουσιάζοντας την πολιτική απόφαση του συνεδρίου, ο Κώστας Σκανδαλίδης είχε αναφέρει ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Μιλώντας στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών η κυρία Διαμαντοπούλου, είπε χαρακτηριστικά και κόντρα στη συνεδριακή απόφαση ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία… είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση, συμπλήρωσε».

Τρία σημεία:

Πρώτον, η φράση «μέχρι τις εκλογές» – όχι μετά;

Δεύτερον, πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση – κι αν δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, αλλά τρίτο;

Τρίτον, οι εκλογές θα δείξουν και όχι οι ειλημμένες αποφάσεις;  

Ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε την Δευτέρα στο protothema ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές με όποια πολιτική δύναμη συμφωνήσει με το πρόγραμμά του, μη αποκλείοντας ρητά τη ΝΔ.

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, ούτε αναστέλλει τη λειτουργία του» – Αποδοκίμασε Πολάκη και Χατζησωκράτη

Νέα Δημοκρατία: Σε «τρίγωνο πίεσης» από Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Η Αθήνα ετοιμάζει απάντηση στην κίνηση της Τουρκίας για τη «Γαλάζια πατρίδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

pollaplo-myelwma
ΥΓΕΙΑ

Πολλαπλούν Μυέλωμα: Οι νέες θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση της νόσου

MixCollage-19-May-2026-02-53-AM-4220
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεονασματική κυβέρνηση με ελλειμματικούς πολίτες: Το… «οικονομικό θαύμα», με αυξήσεις σε μισθούς 15-20% και στα κρατικά έσοδα 45%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαμόκλειος σπάθη» περικοπών στις συντάξεις χηρείας: Η απόφαση-σοκ του ΣτΕ και τα σενάρια τρόμου για 295.000 δικαιούχους

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:07
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

1 / 3