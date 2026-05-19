Η Αθήνα ετοιμάζει απάντηση στην κίνηση της Τουρκίας για τη «Γαλάζια πατρίδα»

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά καθώς η Άγκυρα εμφανίζεται να φέρνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» , με το οποίο φαίνεται ότι θα αμφισβητούνται 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, με το αναθεωρητικό επιχείρημα ότι βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων ή της ΑΟΖ της Τουρκίας.

Τα Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν μάλιστα ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος, ενώ θα μπορεί να κάνει εξορύξεις, έρευνες αλλά και διαγωνισμούς για τα θαλάσσια οικόπεδα .

Με δεδομένο ότι οι πληροφορίες λένε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί μετά το τέλος Μαίου το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί να ερμηνεύσει τις κινήσεις του Τούρκου προέδρου ο οποίος εντελώς αιφνιδιαστικά προχωράει σε κινήσεις που πυροδοτούν ένταση στις σχέσεις των δύο χώρων.

Στην πραγματικότητα τα στελέχη της κυβέρνησης επιχειρούν να καταλάβουν εάν πρόκειται γι καμιά κίνηση που θα πυροδοτήσει ένταση και σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες αφού σύμφωνα με τα όσα λένε, προφανώς μία τέτοια κίνηση δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.

Διπλωματικές πηγές επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τις κινήσεις της Τουρκικής κυβέρνησης λένε ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται μετά από μία μακρά περίοδο που η Τουρκία παρακολουθούσε και μελετούσε την αναβάθμιση της χώρας μας η οποία ήρθε -όπως υποστηρίζουν – από τις συμμαχίες που έκανε με τις Ηνωμένες Πολιτείες , τη Γαλλία αλλά και το Ισραήλ.

Οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αυτό που στην πραγματικότητα κάνει είναι να εφαρμόσει την γαλάζια πατρίδα μιλώντας για αμφισβητούμενη περιοχές , στο Αιγαίο. Σε δεύτερο χρόνο εφόσον εφαρμοστεί αυτός ο σχεδιασμός η Άγκυρα ενδέχεται να διεκδικήσει μια ευρύτερη πολιτική διαπραγμάτευση επί θεμάτων που από ελληνικής και διεθνούς νομικής πλευράς, θεωρούνται λυμένα από τις διεθνείς συνθήκες.

Όπως είναι φυσικό όλα αυτά συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπο τον πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια. «Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή» διαμήνυσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία θα περάσει στο εθνικό της δίκαιο έναν νόμο ο οποίος θα διχοτομεί το Αιγαίο και θα το προσαρτά στην επικράτεια της, αφού τα νησιά τα οποία θα στοχοποιήσει θα τα θεωρεί τούρκικα και όχι απλά αμφιβόλου ιδιοκτησίας» σχολίασε ο διεθνολόγος κ. Φίλης, προσθέτοντας ότι «αυτό οδηγεί τις σχέσεις με την χώρα μας σε απευθείας ρήξη αφού καμιά ελληνική κυβέρνηση υπό καμιά συνθήκη δεν είναι δυνατόν να δεχτεί να διχοτομηθεί το Αιγαίο, να παραδοθεί έδαφος στην Τουρκία και να μεταβληθεί ο πληθυσμός ο ελληνικός των νησιών του ανατολικού Αιγαίου σε αιχμάλωτο της Τουρκίας, αφού θα βρίσκεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, εν τω μέσω μίας τουρκικής «λίμνης».

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνεί ο Καιρίδης με κάποιες επισημάνσεις του Δένδια

Στην εκδήλωση του Unmute Now ο Αλέξης Τσίπρας (Photos/Video)

Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο»