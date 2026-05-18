Συμφωνεί ο Καιρίδης με κάποιες επισημάνσεις του Δένδια

«Ο Νίκος Δένδιας έκανε κάποιες επισημάνσεις οι οποίες λίγο-πολύ όλους μας βρίσκουν σύμφωνους», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τότε που εκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΔ είναι μακράν πρώτος στις δημοσκοπήσεις, εδώ και δέκα χρόνια η πρωτοκαθεδρία της ΝΔ, με όλη τη φθορά και τα προβλήματα που έχουμε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν έχει αμφισβητηθεί και κατά συνέπεια δεν τίθεται κάτι τέτοιο. Προφανώς ο Νίκος Δένδιας είναι ένας πολύ προβεβλημένος υπουργός με σπουδαίο έργο που έκανε κάποιες επισημάνσεις οι οποίες λίγο πολύ όλους μας βρίσκουν σύμφωνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν τον βρίσκει σύμφωνο η διατύπωσή του για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας, ο κ. Καιρίδης απάντησε: «Το ότι μας εκλέγει ο κόσμος κι είμαστε για τον κόσμο, τώρα ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν ικανοποιητικό κι όλα τα υπόλοιπα είναι μια διαπίστωση η οποία από τον Μητσοτάκη μέχρι το τελευταίο στέλεχος της ΝΔ θα τον έβρισκε σύμφωνο, από εκεί και πέρα ο Νίκος Δένδιας δεν είναι τρίτος παρατηρητής, συμμετέχει και μάλιστα από υψηλό πόστο ευθύνης στην κυβέρνηση κι αυτός και όλοι μας έχουμε τη συν-ευθύνη. Δεν είμαστε αμέτοχοι δηλαδή, με τα καλά και με τα κακά, νομίζω πολύ περισσότερα τα καλά».

Για τον ρόλο των βουλευτών, ο κ. Καιρίδης είπε: «Έγινε μια κουβέντα για τον ρόλο των βουλευτών η οποία με βρίσκει σύμφωνο στην αναβάθμιση. Οι βουλευτές πρέπει να παίζουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο». «Δεν έχουν αναβαθμιστεί σίγουρα. Για παράδειγμα οι βουλευτικές τροπολογίες θα πρέπει να συζητιόνται και να τίθενται σε ψηφοφορία χωρίς κατ’ ανάγκη την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού. Θα πρέπει δηλαδή η Βουλή να έχει τη δικιά της αυτόνομη νομοθετική πρωτοβουλία και να τίθενται τα θέματα στο διάλογο. Οι βουλευτές θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων κι όχι απλά να καλούνται να υπερψηφίζουν την τελευταία στιγμή. Οι βουλευτές είναι το κύτταρο της δημοκρατίας, αυτοί είναι οι αντιπρόσωποι του κόσμου, αυτοί εκλέγονται στην καθολική ψηφοφορία, έχουν τα εχέγγυα της δημοκρατικής νομιμοποίησης κι όλα τα υπόλοιπα παραπέμπουν σε υπαλλήλους», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την γκρίνια στην Κ.Ο. της ΝΔ για τη διαφορετική αντιμετώπιση βουλευτών και υπουργών για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κι αν υπάρχει λογική δύο ταχυτήτων, απάντησε: «Είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία της άρσης ασυλίας βουλευτών όπου εκεί η Βουλή δεν μπορεί να μπει στην ουσία, και τελείως διαφορετική η διαδικασία για την ποινική ευθύνη υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 86 όπου εκεί πρέπει να μπει στην ουσία και να βρει ενδείξεις ενοχής. Αν αυτές δεν υπάρχουν δεν μπορεί ντε και καλά να τις εφεύρουμε για να κάνουμε το κομμάτι της αντιπολίτευσης».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Καιρίδης απάντησε: «Η κυβέρνηση, ενδεχομένως, θα επικαλεσθεί λόγους εθνικού συμφέροντος και εξωτερικής πολιτικής και ενδεχομένως με βάση και την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής που απομένει να το δούμε, να χρειάζονται οι 151 της Βουλής. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πολιτικά, στον δρόμο προς τις εκλογές, η κυβέρνηση θέλει αυτά τα ζητήματα ως προς το πολιτικό κομμάτι διότι το ποινικό εξελίσσεται και είναι ανεξάρτητο βεβαίως, να τα κλείσει κατά το δυνατόν γρηγορότερο».

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα ενότητας και μνήμης από τη Βουλή των Ελλήνων για την Ποντιακή Γενοκτονία

Politico: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το κόστος των 11 εκατ. ευρώ για δύο δομές μεταναστών στην Ελλάδα

«Κεραυνοί» Βενιζέλου σε κυβέρνηση: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησης – Ανιστόρητη και αλαζονική η δήλωση για το τηλέφωνο