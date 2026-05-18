Σοκ σε βασιλική εκδήλωση στο Ουίνδσορ: 24χρονη ιππέας έχασε τη ζωή της σε επίδειξη παρουσία του βασιλιά Καρόλου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Κιάρα Σάλιβαν, μέλους της επίλεκτης μονάδας King’s Troop Royal Horse Artillery, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση από άλογο στο Royal Windsor Horse Show το βράδυ της Παρασκευής, 15/5, σύμφωνα με την Daily Mail.

Όπως αναφέρεται, η νεαρή ιππέας έπεσε από το άλογό της περίπου στις 19:00, λίγο αφότου είχε αποχωρήσει από την αρένα όπου είχε συμμετάσχει σε επίδειξη παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ’. Παρά την άμεση κινητοποίηση για πρώτες βοήθειες, τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία και ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου.

Η οικογένεια και οι φίλοι της προχώρησαν σε ιδιαίτερα φορτισμένες αναρτήσεις στη μνήμη της. Ο πατέρας της, Πατ Σάλιβαν, δημοσίευσε φωτογραφία της γράφοντας: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ». Η μητέρα της, Γουέντι, ευχαρίστησε δημόσια όσους εξέφρασαν συμπαράσταση λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που αφιερώσατε χρόνο να γράψετε αυτά τα λόγια. Έκανε αυτό που αγαπούσε».

Ο διοικητής της μονάδας της περιέγραψε τη Σάλιβαν ως «μια φωτεινή παρουσία σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν». Όπως σημείωσε: «Ήταν μια εξαιρετική επαγγελματίας στρατιωτικός και μια σπουδαία αναβάτρια. Προσέγγιζε κάθε ημέρα στην Troop με μια μεταδοτική ενέργεια που στήριζε όσους βρίσκονταν γύρω της, ενώ ήταν πάντα παρούσα για τους συναδέλφους της, τόσο στις μικρές, όσο και στις δύσκολες στιγμές».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε πως η Σάλιβαν αποτελούσε πρότυπο για πολλούς στρατιώτες, με φυσικό ταλέντο στην ιππασία και εμπειρία από μικρή ηλικία σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων. «Αυτή η φυσική γενναιότητα ήταν που την έκανε πάντα την πρώτη που προσφερόταν να ιππεύσει τα πιο απαιτητικά άλογα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η 24χρονη ξεχώριζε και πέρα από την ιππική της δεινότητα, καθώς ήταν ικανή ποδοσφαιρίστρια, ιδιαίτερα αφοσιωμένη στη φυσική κατάσταση και ενεργή στην εκπαίδευση συναδέλφων. Ως εκπαιδεύτρια είχε συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη νεότερων στρατιωτών.

«Το King’s Troop Royal Horse Artillery έχασε όχι μόνο μια εξαιρετική στρατιωτικό και αναβάτρια, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε το σύνταγμα και τον κόσμο καλύτερο μόνο και μόνο με την παρουσία του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Συγκλονισμένος ο Κάρολος

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έκανε γνωστό ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος» μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατο της Σάλιβαν. Εκπρόσωπος του παλατιού δήλωσε πως ο μονάρχης «θα επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του».

Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι ο βασιλιάς και μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς όμως να γνωρίζουν άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Οι σκέψεις και η ειλικρινής συμπαράσταση ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας είναι με τους οικείους του θύματος και τους στρατιωτικούς συναδέλφους της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πένθους», επισημάνθηκε.

Στρατιωτική πορεία από το 2020

Η Σάλιβαν είχε εμφανιστεί και σε podcast του Army Benevolent Fund, μιλώντας για την εκπαίδευσή της ως φροντίστρια αλόγων στο King’s Troop.

Εντάχθηκε στον βρετανικό στρατό τον Νοέμβριο του 2020 και εκπαιδεύτηκε στο Army Training Centre στο Πίρμπραϊτ, πριν ενταχθεί στο King’s Troop Royal Horse Artillery τον Ιούνιο του 2021. Συνάδελφοί της ανέφεραν ότι είχε «φυσική σύνδεση» με τα άλογα και τα «αγαπούσε» πραγματικά.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της συμμετείχε σε τελετουργικές επιχειρήσεις, όπως οι βασιλικοί χαιρετισμοί στο Hyde Park και στο Green Park, αλλά και στις επιχειρήσεις Op Bridge για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022, και Op Golden Orb για τη στέψη του Καρόλου Γ’ και της Καμίλα το 2023.

Πρόσφατα είχε αποκτήσει πιστοποίηση Advanced Regimental Riding Instructor και εκπαίδευε στρατιωτικά άλογα και νεαρούς ίππους, ενώ παρέδιδε μαθήματα σε στρατιώτες και αξιωματικούς. Συμμετείχε επίσης σε αγώνες και δραστηριότητες της μονάδας, όπως υπερπήδηση εμποδίων και το Troop Race.

Ο αντιστράτηγος Μάικλ Έλβις δήλωσε: «Το σοκ από την απώλεια της Λανς Μπομπαρντιέρου Κιάρα Σάλιβαν είναι τεράστιο. Ήταν μια εξαιρετική στρατιωτικός που πέθανε κάνοντας μια δουλειά που αγαπούσε, ανάμεσα σε ανθρώπους που την εκτιμούσαν βαθύτατα. Ολόκληρο το Βασιλικό Σύνταγμα Πυροβολικού και ο βρετανικός στρατός είναι φτωχότεροι χωρίς εκείνη».

Σε εξέλιξη έρευνα

Ο αρχιφύλακας Μάικλ Λόεμπενμπεργκ κάλεσε πολίτες να προσφέρουν πληροφορίες ή υλικό, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, τη Διεύθυνση Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας και τους διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού δήλωσε ότι πρόκειται για «τραγικό περιστατικό» και επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει ενημερωθεί, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της μονάδας.

The show ended with a display by the Royal Horse Artillery. As they were leaving the arena, 1 of the horses tripped and fell. It was announced today that the horse is OK but that one of the soldiers had passed away although it is not yet clear what happened. pic.twitter.com/otisa3AOMo — Rock Lobster (@MissWittank) May 16, 2026

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ, ανέφερε πως η Σάλιβαν «υπηρέτησε τη χώρα με αφοσίωση» και ότι όλοι είναι «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τον θάνατό της».

Η παρουσία του βασιλιά στο γεγονός

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την παρουσία του βασιλιά Καρόλου και της δούκισσας του Εδιμβούργου στην εκδήλωση. Το Royal Windsor Horse Show αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες διοργανώσεις της βασιλικής οικογένειας και ήταν ιστορικά συνδεδεμένο με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1943 με στόχο τη στήριξη της πολεμικής προσπάθειας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την παρουσία του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’, της βασίλισσας Ελισάβετ και των νεαρών τότε πριγκιπισσών Ελισάβετ και Μαργαρίτας.

Μάλιστα, το Royal Windsor Horse Show είναι η μοναδική περίοδος του έτους κατά την οποία οι ιδιωτικοί χώροι του Κάστρου του Ουίνδσορ ανοίγουν για το κοινό.

