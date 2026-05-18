Μακελειό στην Τουρκία: Ένοπλος εξαπέλυσε επίθεση στη Μερσίνη – 4 νεκροί και 8 τραυματίες (Video)

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στη Μερσίνη της Τουρκίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τουρκικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε ένα εστιατόριο, ενώ οι άλλοι δύο σκοτώθηκαν αλλού, με τον δράστη να διαφεύγει με αυτοκίνητο, ανέφερε το DHA.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος είναι 17 ετών, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Mass shooting in Turkey; A suspect launched an armed attack in Tarsus, Mersin killed four people and wounded eight others in different locations so far.



Search efforts for the attacker are ongoing with helicopter support pic.twitter.com/Gu0z14Kxz4 May 18, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι τo περιστατικό έχει προκαλέσει πανικό στην περιοχή.

