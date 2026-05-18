Τουρκία: Μια γάτα επισκέπτεται το ίδιο κατάστημα κάθε μέρα για να… αγκαλιάσει τον ιδιοκτήτη (Video)

Μια γάτα στη Ριζέ της Τουρκίας επισκέπτεται ένα κατάστημα ειδών οικιακής χρήσης κάθε μέρα για να λάβει αγκαλιές από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η γάτα έρχεται στο κατάστημα από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά, όταν ήταν ένα πολύ μικρό γατάκι.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος λέει ότι η γάτα περιφέρεται ελεύθερα έξω, αλλά περνάει τον περισσότερο χρόνο της στο κατάστημα, προσθέτοντας ότι παρά το γεγονός ότι το κατάστημα είναι γεμάτο με εύθραυστα αντικείμενα, η γάτα δεν έχει σπάσει ποτέ τίποτα.

