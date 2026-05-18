Το κόμμα της Μελόνι παίρνει… σκληρή θέση στο πρόβλημα των παγωνιών που έχουν κατακλύσει ιταλική πόλη

Το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει επιλέξει μια νέα μάχη με έναν απίθανο πολιτικό στόχο: τα παγώνια.

Υλικό με τα πουλιά έχει γίνει δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς περιφέρονται στους δρόμους της Πούντα Μαρίνα, ενός παραθαλάσσιου θέρετρου στις ακτές της Αδριατικής της Ιταλίας, όπου οι κάτοικοι παραπονιούνται για άγρυπνες νύχτες που προκαλούνται από ζευγαρώματα, περιττώματα και ζημιές σε στέγες και αυτοκίνητα.

Τα πουλιά βολεύτηκαν σε κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια των ήσυχων χρόνων της πανδημίας Covid και ο πληθυσμός τους αυξήθηκε σε περίπου 100, με τους κατοίκους να λένε ότι η κατάσταση έχει γίνει ένα απαράδεκτο πρόβλημα ποιότητας ζωής.

Με τα παγώνια να προσελκύουν πλέον τη διεθνή προσοχή, το κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας της Μελόνι προσπαθεί να μετατρέψει την τοπική απογοήτευση σε πολιτικό ζήτημα, κατηγορώντας το τοπικό συμβούλιο, που διευθύνεται από το αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, για παράλυση και ανικανότητα.

Οι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος κάλεσαν δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα, κατηγορώντας το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής την αντιπολίτευση ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτό που έχει γίνει ένα από τα πιο διχαστικά τοπικά ζητήματα.

Η συνάντηση έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ανάγκη για μια «πολιτική και διοικητική απάντηση» στον αυξανόμενο αριθμό παραπόνων για ζημιές σε κήπους και αυτοκίνητα, ζητήματα υγιεινής που σχετίζονται με περιττώματα και διατάραξη της κοινής ειρήνης, δήλωσαν εκπρόσωποι του τοπικού κόμματος στον ιστότοπο ειδήσεων Ravenna Today. Σε μια τουριστική πόλη, είναι απαραίτητο να «διασφαλιστεί η αστική ευπρέπεια και η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας», ανέφερε το κόμμα.

The birds have reportedly been there for years, a colony living in an abandoned aeronautical complex. They multiplied rapidly during the COVID-19 pandemic and now residents describe scenes that sound like they are from the Hitchcock film "The Birds."

Μία από τους διοργανωτές της συνάντησης, η δημοτική σύμβουλος Άννα Γκρέκο, περιέγραψε την κατάσταση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως «σχεδόν αφόρητη», λέγοντας ότι οι κάτοικοι έχουν υπομείνει χρόνια «μη βιώσιμης συνύπαρξης» με τα πουλιά και ζητώντας μέτρα μετεγκατάστασης.

Τα παγώνια υπάρχουν στην περιοχή τουλάχιστον από το 2014. Οι κάτοικοι λένε ότι τα πουλιά περιπλανώνται σε ιδιωτικούς κήπους, σκαρφαλώνουν σε στέγες και αυτοκίνητα και ουρλιάζουν τη νύχτα κοντά σε σπίτια και ξενοδοχεία, με τις επανειλημμένες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος να αποτυγχάνουν.

