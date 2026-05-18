Πολάκης: Δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ και πάει στην κομματική εκδήλωση Αν. Αττικής με Κοτζιά και Κόκκαλη για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και να του διαμηνύεται πως αυτό συνεπάγεται και την αυτόματη έξοδό του από τα όργανα (Κ.Ε. και Π.Γ.), ωστόσο ο Πολάκης, δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ με κάθε ευκαιρία, επιχειρώντας να διαψεύσει όσους λένε ότι προσανατολίζεται στη δημιουργία δικού του κόμματος – χτες άλλωστε κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην παραιτούνται από το κόμμα λόγω της δυσαρέσκεια για τη διαγραφή του.

Σε νέα του ανάρτηση παραπέμπει στην τοποθέτηση που θα κάνει το απόγευμα στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης που έχει καταθέσει, ως ΣΥΡΙΖΑ, για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Και ενημερώνει ότι μετά θα βρεθεί στην εκδήλωση που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με ομιλητές τον Νίκο Κοτζιά, τον Πέτρο Κόκκαλη και το μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο. Τίτλος της εκδήλωσης «Από τον κατακερματισμό στην Ανασυγκρότηση. Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων».

Επιλογή που μοιάζει ως υπονοούμενο ότι ο ίδιος είναι υπέρ της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις που «θέλουν και μπορούν» να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρά τις διακηρύξεις της ηγεσίας αυτή η συνεργασία δεν έχει προχωρήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«Σήμερα στις 6.00μμ θα κάνω επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για τα Δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.(φωτο1)

Δεν τόλμησε βέβαια να έρθει ο Πιερρακακης θα απαντήσει ο υφυπουργός κος Κότσιρας!

ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ !! ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ!!!

Αμέσως μετά θα πάω στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ανασυγκρότηση και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων με τη συμμετοχή του Νίκου Κοτζιά και του Πέτρου Κόκκαλη.

Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον!!»

