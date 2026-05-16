Ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα 

Σε φάση σοβαρών εξελίξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη με απόφαση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του βουλευτή Χανίων με επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο για το γεγονός ότι εν μέσω εξελίξεων γύρω από το κόμμα Τσίπρα δεν έχει συνεδριάσει ακόμη η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης απαιτούσε από τον Σωκράτη Φαμελλο να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία, επικαλούμενος όχι μόνο την επερχόμενη επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα, αλλά και συνέντευξη του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος πρότεινε διεξαγωγή συνεδρίου για να ληφθεί απόφαση ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα και μεταβίβαση της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα.

Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης άφηνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου ότι υπηρετεί το εν λόγω σχέδιο

Σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος, εξηγώντας τους λόγους της διαγραφής κάνει λόγο για «προσβλητική επίθεση» που «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» και για «Αισχρό υπονοούμενο» που «θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για “αφωνία” και “έλλειψη πρωτοβουλίας” την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης σε Φάμελλο: «Ακόμα να συγκαλέσεις Πολιτική Γραμματεία; Τι υπηρετείς με την αφωνία;»

Νωρίτερα στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης έγραφε τα εξής, «ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα ,του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προτείνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργίας του Συριζα και παράδοση περιουσίας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή μετά;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ!»

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση – Εκκίνηση με τους «άφθαρτους»

«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για νέο κόμμα

Αχτσιόγλου: Είμαι παρούσα στον αγώνα για ανατροπή της Δεξιάς, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα