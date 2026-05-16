Αχτσιόγλου: Είμαι παρούσα στον αγώνα για ανατροπή της Δεξιάς, πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Παρούσα στον αγώνα για να ανατραπεί η Δεξιά δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου.
Εν μέσω δημοσιευμάτων που θέλουν τη μειοψηφία, που ηγείται ο Αλέξης Χαρίτσης να αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά τις επόμενες ημέρες, η Έφη Αχτσίογλου αναγνώρισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια να ανατραπεί η Δεξιά.
«Είμαι παρούσα και αφοσιωμένη στον αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης της Δεξιάς και την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, αγώνας που όπως σας είπα προηγουμένως απαιτεί ενότητα και συστράτευση της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη. Η κοινοβουλευτική μου παρουσία εξάλλου ακριβώς αυτόν τον αγώνα υπηρετεί και καθημερινά κρίνεται τόσο από εμένα όσο και από τους πολίτες αν εξυπηρετεί αυτόν τον κεντρικό στόχο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
