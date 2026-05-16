ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 20:10
Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Πάνω από 10.000 αιτούντες με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ

Περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα (17/5) έχουν να υποβάλουν ένσταση οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι ατήσεις τους για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

«Έγιναν 816.000 αιτήσεις, ενώ χθες το απόγευμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού τουρισμού, στο site της ΔΥΠΑ είχαμε 1.000.000 επισκέψεις χτυπήματα. Φτιάξαμε άλλο site που έχει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού», επεσήμανε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στην ΕΡΤ. 

«Παίρνουν το voucher, στο site μας υπάρχει και διαδραστικός χάρτης που μπορούν να μπουν, να επιλέξουν ποια περιοχή θέλουν, να δουν, τα καταλύματα που υπάρχουν στην περιοχή και μετά είναι απευθείας με το κατάλυμα η συνεννόηση. Η ΔΥΠΑ από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν εμπλέκεται στη συνεννόηση», συμπλήρωσε..

«Έχουμε περισσότερα από 1.500 καταλύματα διαθέσιμα και σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε καλοκαίρι κάνουμε πάρα πολλές χιλιάδες αυτοψίες και ελέγχους. Έχουμε προφανώς κάποιες καταγγελίες κάθε φορά, οι οποίες ελέγχονται στη λεπτομέρειά τους», συνέχισε.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ τόνισε ότι σήμερα άνοιξει «η υποβολή των ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσουμε τα οριστικά αποτελέσματα».

Αποκάλυψε ακόμα ότι «Έχουμε 11.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους που έχουν εισόδημα πάνω από 80.000. Θα τους παρακαλούσα να μην κάνουν ένσταση. Γιατί κάθε ένσταση εξετάζεται από ανθρώπους. Προφανώς ο χρόνος που θα διατεθεί για την εξέταση των ενστάσεων θα καθυστερήσει την υπόλοιπη διαδικασία».

Για την χρονική περίοδο του Αυγούστου, σχολίασε ότι: «Νομίζω τον Αύγουστο όποιος επιχειρεί να κλείσει τις διακοπές του είτε εντός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είτε ανεξάρτητος ως ιδιώτης, αντιμετωπίζει μια αυξημένη δυσκολία ούτως ή άλλως. Εμείς για να βοηθήσουμε σε αυτό έχουμε δώσει αυξημένη επιδότηση στα καταλύματα τον Αύγουστο και τις περιόδους υψηλής ζήτησης, ακριβώς για να συμβάλουμε και στους παρόχους να μην έχουν δυσκολία διάθεσης των δωματίων».

