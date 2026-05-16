Πολάκης κατά Φάμελλου για τη διαγραφή του: Τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αντιδρά 

Με μία ειρωνική ανάρτηση απαντά ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !! Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!) Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Πολάκης στρέφει τα πυρά του κατά του Σωκράτη Φάμελλου τονίζοντας πως «Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!»

«Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει! Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!», λέει υποτιμητικά και δίνει ραντεβού στην πολιτική γραμματεία του κόμματος.

«Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ….. ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!», καταλήγει.

