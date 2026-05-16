Eurovision 2026: Πτώση για τον Akyla στα προγνωστικά – Ποια θέση μας δίνουν

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός της Eurovision. Στις 22.00 θα ανοίξει η αυλαία του Wiener Stadthalle.

Η Ελλάδα με τον Akylas θα εμφανιστεί 6η στη σκηνή. Αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά μας θέλουν 3ους με πιθανότητες νίκης 8%. Η Φινλανδία βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση με 42% πιθανότητες νίκης και άνοδο σε όλες τις μεγάλες στοιχηματικές.

Στη 2η θέση έχει περάσει Αυστραλία με ευδιάκριτη διαφορά από την Ελλάδα και 18% πιθανότητες νίκης.

Στην 4η θέση έχει ανέβει το Ισραήλ με 7% πιθανότητες νίκης. Η κορυφαία πεντάδα συμπληρώνεται με τη Ρουμανία με 6% πιθανότητες νίκης. Η Κύπρος φιγουράρει στην 17η θέση.

