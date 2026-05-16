Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το «Ferto». Ο διαγωνισμός της Eurovision θα ξεκινήσει στις 22.00, ενώ ο Akylas θα εμφανιστεί 6ος στη σκηνή.

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 22:00, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Στον σχολιασμό θα βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό Τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Πώς ψηφίζουμε

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote. Η βραδιά στην ΕΡΤ1 ξεκινά νωρίτερα, στις 20:00, με την α’ τηλεοπτική μετάδοση του «Ferto Promo Tour – The Movie». Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιουδάκη, ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης, με την κάμερα να καταγράφει fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς.

Μαραθώνιος με την ΕΡΤ

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night» ξεκινούν το τηλεοπτικό «ζέσταμα» της μεγάλης βραδιάς, με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, ενώ η εκπομπή επιστρέφει στη 01:30 με τον Μιχάλη Μαρίνο να υποδέχεται στο στούντιο την Klavdia και τη Μαρία Ηλιάκη, την καλύτερη παρέα για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Επίσης, αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο του Μεγάλου Τελικού.

