search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 17:32

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

16.05.2026 17:32
akylas

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το «Ferto». Ο διαγωνισμός της Eurovision θα ξεκινήσει στις 22.00, ενώ ο Akylas θα εμφανιστεί 6ος στη σκηνή. 

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 22:00, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Στον σχολιασμό θα βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό Τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Πώς ψηφίζουμε

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote. Η βραδιά στην ΕΡΤ1 ξεκινά νωρίτερα, στις 20:00, με την α’ τηλεοπτική μετάδοση του «Ferto Promo Tour – The Movie». Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιουδάκη, ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης, με την κάμερα να καταγράφει fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς.

Μαραθώνιος με την ΕΡΤ

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night» ξεκινούν το τηλεοπτικό «ζέσταμα» της μεγάλης βραδιάς, με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, ενώ η εκπομπή επιστρέφει στη 01:30 με τον Μιχάλη Μαρίνο να υποδέχεται στο στούντιο την Klavdia και τη Μαρία Ηλιάκη, την καλύτερη παρέα για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Επίσης, αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο του Μεγάλου Τελικού.

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης, τα φαβορί και οι τρόποι ψηφοφορίας

Ναταλία Γερμανού για Κλαυδία: «Πιστεύω ότι δεν της αρέσει το τραγούδι του Ακύλα»

Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agioi anargyroi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας των τριών παιδιιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά με 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξήλωσαν καλώδια 3 χιλιομέτρων (Video)

londino-astynomikoi-diadilotes
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου: Ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και φιλοπαλαιστινίων (Video)

Sia-Kosioni
MEDIA

Κοσιώνη για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα: «Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:45
agioi anargyroi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας των τριών παιδιιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά με 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξήλωσαν καλώδια 3 χιλιομέτρων (Video)

1 / 3