Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης, τα φαβορί και οι τρόποι ψηφοφορίας

Ο Μεγάλος Τελικός του 70ού επετειακού διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιείται σήμερα στις 22:00 στη Wiener Stadthalle της Βιέννης με 25 χώρες να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο Ακύλας ανεβαίνει στην σκηνή του μεγάλου τελικού του μουσικού διαγωνισμού, 6ος στη σειρά, καβαλάει το πατίνι του και ονειρεύεται την κορυφή. Θέλει να κερδίσει, θέλει να μοιράσει χαρά και να κατακτήσει τα μεγάλα του όνειρα.

Συνοδοιπόροι σε αυτό, οι χιλιάδες που τον θαύμασαν, τον χειροκρότησαν και τον στήριξαν. Στον ίδιο τελικό εκπροσωπώντας την Κύπρο θα διαγωνιστεί και η Antigoni Buxton με το «Jalla» έχοντας προκριθεί από τον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού.

Ο Ακύλας παραμένει ένα από τα πιο δυνατά φαβορί, ξεπέρασε τον ελαφρύ τραυματισμό του και με αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερη χαρά οδεύει στον τελικό της Eurovision διεκδικώντας πολύ υψηλή θέση και φυσικά και την πρωτιά στον διαγωνισμό. Τα σημάδια μέχρι στιγμής είναι καλά και η δημοφιλία του συνεχίζει να κατακτά κορυφές. Το βίντεο της εμφάνισής του στον Α’ Ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media και χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.

Στην πιο πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ελληνας καλλιτέχνης εξήγησε πως το «Ferto» είναι ένα μανιφέστο, είναι η επίκληση στο σύμπαν προκειμένου να έρθουν κάποια πράγματα που ανήκουν στο πλέγμα των επιθυμιών. «Ημουν στο Μοναστηράκι, έπαιζα το γιουκαλίλι μου, προσπαθούσα να βγάλω χρήματα για να ζήσω και κάπως έτσι εμπνεύστηκα αυτό το κομμάτι, να μου έρθουν πράγματα, ένα μανιφέστο, Ferto Ferto! Όταν άκουσα τον κόσμο να ουρλιάζει μέσα από τα ακουστικά μου, εκεί κατάλαβα ότι το ζούσαμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά. Ο Ακύλας στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στη δυναμική που έχουν φέτος οι βαλκανικές χώρες στον διαγωνισμό. Ο ίδιος δήλωσε πως «τα Βαλκάνια δίνουν “πόνο” φέτος στη Eurovision».

Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος στο στάδιο της Βιέννης, το μεγάλο φαβορί Φινλανδία θα παρουσιαστεί 17ο ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί 21η. Η Φινλανδία μέχρι στιγμής προηγείται σημαντικά στα προγνωστικά ενώ εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει η Αυστραλία. Ακολουθούν Ισραήλ, Δανία και Γαλλία και μένει πλέον να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί στην αποψινή μεγάλη βραδιά.

Οι 25 συμμετέχοντες

Μετά την ολοκλήρωση των δύο Ημιτελικών και την πρόκριση 10 χωρών από το κάθε σόου, η σημερινή λαμπερή βραδιά θα πλαισιωθεί από τους 20 φιναλίστ συν τη διοργανώτρια Αυστρία και τις Big4 (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Η αναλυτική σειρά εμφάνισης είναι η εξής:

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Ο νικητής της διοργάνωσης προκύπτει, όπως και κάθε χρόνο, από τις επιτροπές της εκάστοτε χώρας συν την τηλεψηφοφρία, με το καθένα από αυτά να κατέχει το 50% του αποτελέσματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Τα φαβορί για νίκη

Οι στοιχηματικοί πίνακες έχουν δείξει ξεκάθαρη προτίμηση και στις φετινές εκτιμήσεις τους, με τη Φινλανδία να φαντάζει αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί με ποσοστό άνω του 40% για πιθανότητα νίκης. Ωστόσο, η Αυστραλία μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση του Β’ Ημιτελικού βρίσκεται κοντά και απειλεί ανοιχτά την πρωτοπόρο Φινλανδία, με την Delta Goodrem να ποντάρει στην ψήφο των εθνικών επιτροπών.

Eurovision 2026 – Στοιχήματα

Λίγο πιο πίσω στη 3η θέση είναι η Ελλάδα, με τον Akyla να έχει και αυτός πιθανότητες νίκης για σήμερα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ και η Ρουμανία. Μέχρι τη δέκατη θέση βρίσκουμε τις Δανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα. Η Κύπρος είναι στη 17η θέση για νίκη.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια οι στοιχηματικές εταιρείες δεν έχουν προβλέψει σωστά το νικητή, οπότε στην πράξη όλα μπορούν να αλλάξουν.

Πως να ψηφίσετε την Ελλάδα

Άμα είστε κάτοικοι του εξωτερικού ή διαθέτετε αριθμό κινητής τηλεφωνίας από το εξωτερικό, μπορείτε να ψηφίσετε τη χώρα μας με τον παρακάτω τρόπο για την εκάστοτε χώρα.

Φυσικά, αν είστε Έλληνας και έχετε ελληνικό κινητό δεν μπορείτε να ψηφίσετε τον Akyla. Μπορείτε όμως να διαμορφώσετε το τελικό αποτέλεσμα ψηφίζοντας με SMS την αγαπημένη σας συμμετοχή είτε μέσα από το esc.vote.

Η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ

Η Eurovision τηλεοπτικά κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

