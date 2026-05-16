Το ΟΑΚΑ στο πλευρό του EKO Acropolis Rally

Τη διαρκή στήριξη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις με διεθνές αποτύπωμα υπογραμμίζει, μέσω ανάρτησής του, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, με αφορμή τη φετινή διοργάνωση του EKO Acropolis Rally.

Όπως επισημαίνει, το ιστορικό «Ράλι των Θεών» αποτελεί όχι μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και ένα σημαντικό όχημα προβολής της Ελλάδας, του φυσικού της πλούτου και της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος του ΟΑΚΑ ως σταθερού πυλώνα εξωστρέφειας και στήριξης δράσεων που ενισχύουν τον ελληνικό αθλητισμό, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Αναλυτικά:

«Το ΟΑΚΑ συνεχίζει να βρίσκεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού.

Δίπλα σε διοργανώσεις που ξεπερνούν τα όρια ενός αγώνα και μετατρέπονται σε σύμβολα προσπάθειας, ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

Το EKO Acropolis Rally, το θρυλικό «Ράλι των Θεών», περνά σε μια νέα εποχή. Με έδρα την Πελοπόννησο και με την υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon – το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της Ευρώπης – η φετινή διοργάνωση ενώνει το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας με τη δύναμη της ιστορίας και της παράδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, η Ελλάδα θα γίνει για ακόμη μία φορά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και η Αρκαδία θα πρωταγωνιστήσει μέσα από δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες ελληνικής φύσης, δύναμης και αυθεντικότητας.

Μέσα από τα δάση της Σκυρίτιδας, τα οροπέδια του Μαινάλου και τις απαιτητικές διαδρομές της Πελοποννήσου, το Ράλι δεν μεταφέρει μόνο αυτοκίνητα και πληρώματα. Μεταφέρει την εικόνα της Ελλάδας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μεταφέρει πολιτισμό, τοπική ανάπτυξη, συγκίνηση και ζωή.

Το ΟΑΚΑ είναι περήφανο που στηρίζει μια τόσο ιστορική διοργάνωση, που προβάλλει τη χώρα μας διεθνώς και ενισχύει την αθλητική και τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας. Γιατί ο αθλητισμός είναι δύναμη εξωστρέφειας, είναι γέφυρα ανθρώπων και τόπων, είναι κοινές στιγμές που μένουν για πάντα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την οργανωτική ομάδα του EKO Acropolis Rally.

Σε κάθε άνθρωπο που εργάστηκε με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αγάπη ώστε αυτή η τεράστια διοργάνωση να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Πίσω από κάθε ειδική διαδρομή, πίσω από κάθε εικόνα που ταξιδεύει στον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι με πάθος, όραμα και ατελείωτη προσπάθεια.

Μετά από τόσα χρόνια κοινής διαδρομής, δεν είμαστε απλώς συνεργάτες. Είμαστε μια ομάδα. Μια μεγάλη οικογένεια που πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις παγκόσμιου επιπέδου και να εμπνέει μέσα από τον αθλητισμό.

Γιατί το “Ράλι των Θεών” δεν είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι η ψυχή της Ελλάδας που τρέχει μπροστά».

