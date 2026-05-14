Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αθήνα την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω της διεξαγωγής του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10.00 έως 20.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 15.00 έως 20.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το συγκεκριμένα χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

