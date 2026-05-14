Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

Με μία «επιστολή-κόλαφο», όπως αναφέρεται, κατά του πρωθυπουργού, 10 στελέχη της Ν.Δ. – σχεδόν όλα πρώην υπουργοί και βουλευτές – βάζουν «φωτιά» ενόψει του συνεδρίου του κόμματος.

Η παρέμβασή τους, μέσω της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», φανερώνει ότι συντελούνται διεργασίες στο χώρο της δεξιάς, που ενδεχομένως σχετίζονται με την κινητικότητα του Αντώνη Σαμαρά και πάντως «φωτογραφίζουν» διαθέσεις για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Οι «10» αναφέρουν με αιχμηρό τρόπο ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» και βάζουν στο στόχαστρο το «επιτελικό κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τους Μανώλη Αγγελάκα (πρ. ευρωβουλευτής, πρ. γραμματέας Οργανωτικού Ν.Δ.), Γίώργο Βερναδάκη (πρ. διοικητής ΟΑΕΔ, πρ. αν. γραμματέας Εργασίας Ν.Δ.), Χρήστο Ζώη (πρ. υπουργός, πρ. βουλευτής Λάρισας), Θανάση Νταβλούρο (πρ. βουλευτής Αχαΐας), Αργύρη Ντινόπουλο (πρ. υπουργός, πρ. βουλευτής Β΄ Αθηνών), Δημήτρη Πανοζάχο (πρ. γενικός γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρ. μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Ν.Δ.), Φεβρωνία Πατριανάκου (πρ. βουλευτής Λακωνίας, πρ. γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Ν.Δ.), Θανάση Σκορδά (πρ. υφυπουργός, πρ. γενικός διευθυντής Ν.Δ.), Σέργιο Τζίφτη (πρ. γενικός γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρ. γραμματέας Οργανωτικού Ν.Δ), και Σεραφείμ Τσόκα (πρ. γενικός γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρ. γενικός γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης)

Μεταξύ άλλων αναφέρουν στην επιστολή:

«Τους λέμε: Δεν είστε μόνοι. Είμαστε πολλοί. Και είμαστε παρόντες. Παρόντες στην κοινωνία, παρόντες στην αγωνία για το μέλλον της πατρίδας και της δημοκρατικής κεντροδεξιάς.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να πείσει ότι αποτελεί αφετηρία ουσιαστικής επανασύνδεσης με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Όταν η απόσταση ανάμεσα στην εξουσία και τον κόσμο της παράταξης έχει γίνει τόσο βαθιά, οι οργανωτικές διαδικασίες και οι ισορροπίες μηχανισμών δεν αρκούν για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό.

Η παράταξη έχει ιστορία, αξίες και ψυχή. Και αυτή η ψυχή δεν βρίσκεται στους μηχανισμούς της εξουσίας. Βρίσκεται στους ανθρώπους της. Στους πολίτες που πίστεψαν σε μια μεγάλη πατριωτική και λαϊκή παράταξη δημοκρατίας, ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της παράταξης και κυρίως απέναντι στην πατρίδα, επιλέγουμε να μιλήσουμε. Γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η παράταξη αξίζει να ξαναβρεί την ψυχή της».

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη 21 Μαϊου η συζήτηση στη Βουλή των δύο προτάσεων για Προανακριτική

ΠΑΣΟΚ: Αγωγή κατά Γεωργιάδη για το ακίνητο Ανδρουλάκη – «Ο συκοφάντης θα λογοδοτήσει»

Επίτροπος Χάνσεν προς Σάκη Αρναούτογλου: Η Κομισιόν επιταχύνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα λιπάσματα υπό τον φόβο νέας έκρηξης τιμών