ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη 21 Μαϊου η συζήτηση στη Βουλή των δύο προτάσεων για Προανακριτική

Την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από τη μία και από την άλλη αυτή των ΣΥΡΙΖΑ -Νέας Αριστεράς. Αυτή την απόφαση έλαβε νωρίτερα η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ομόφωνα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σημειώνεται πως για να εγκριθεί μία πρόταση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή τουλάχιστον 151 ψήφοι, αλλιώς απορρίπτεται. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, μία για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται περαιτέρω διερεύνηση.

Ως προς τον προγραμματισμό της συζήτησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον πρωθυπουργό αυτή να γίνει την αμέσως επόμενη μέρα της συζήτησης για Προανακριτική, δηλαδή την Παρασκευή 22 Μαΐου. Εκκρεμεί η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος τον ενημέρωσε πως θα απαντήσει μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

