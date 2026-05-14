ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:44
14.05.2026 12:16

«Η διαδρομή του αίματος»: Πώς το ΕΚΕΑ διασφαλίζει επάρκεια και ασφάλεια – Κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία

Την πολιτική της συγκεντροποίησης και του ακριβούς ελέγχου, ώστε με τη μοναδική τεχνολογία και τεχνογνωσία που διαθέτει το ΕΚΕΑ, να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια κάθε ασθενή που χρήζει μετάγγισης και παράλληλα να ενισχύεται η επάρκεια και η ποιότητα στα παράγωγα του ολικού αίματος (αιμοπετάλια και πλάσμα FFP), εξηγεί η ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη, και ο Επιστημονικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Σταμούλης, έκαναν αναλυτική παρουσίαση όλων των δεδομένων, σε συνέντευξή τους στο Action24. Εξήγησαν αναλυτικά ότι στο ΕΚΕΑ λειτουργούν υπερσύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα μοριακού και ορολογικού ελέγχου, αλλά και επεξεργασίας ολικού αίματος και εξαγωγής παραγώγων για όλες τις μονάδες αίματος της Αττικής και της Κορίνθου.

Στόχος του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ είναι η επέκταση της πολιτικής της συγκεντροποίησης και στη Βόρεια Ελλάδα, είπαν χαρακτηριστικά και απηύθυναν πρόσκληση σε όλο τον κόσμο ηλικίας 18 έως 65 ετών να δίνει τακτικά αίμα, χαρίζοντας με μόλις 10 λεπτά από τον χρόνο του 3 ζωές.

Ειδικά μάλιστα, κάλεσαν τους εθελοντές αιμοδότες «να προχωρήσουν και το καλοκαίρι στην ανώτατη πράξη αλληλεγγύης, ώστε να μη βρεθεί κανείς συνάνθρωπός μας αντιμέτωπος με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης».

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

