Την πολιτική της συγκεντροποίησης και του ακριβούς ελέγχου, ώστε με τη μοναδική τεχνολογία και τεχνογνωσία που διαθέτει το ΕΚΕΑ, να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια κάθε ασθενή που χρήζει μετάγγισης και παράλληλα να ενισχύεται η επάρκεια και η ποιότητα στα παράγωγα του ολικού αίματος (αιμοπετάλια και πλάσμα FFP), εξηγεί η ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη, και ο Επιστημονικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Σταμούλης, έκαναν αναλυτική παρουσίαση όλων των δεδομένων, σε συνέντευξή τους στο Action24. Εξήγησαν αναλυτικά ότι στο ΕΚΕΑ λειτουργούν υπερσύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα μοριακού και ορολογικού ελέγχου, αλλά και επεξεργασίας ολικού αίματος και εξαγωγής παραγώγων για όλες τις μονάδες αίματος της Αττικής και της Κορίνθου.

Στόχος του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ είναι η επέκταση της πολιτικής της συγκεντροποίησης και στη Βόρεια Ελλάδα, είπαν χαρακτηριστικά και απηύθυναν πρόσκληση σε όλο τον κόσμο ηλικίας 18 έως 65 ετών να δίνει τακτικά αίμα, χαρίζοντας με μόλις 10 λεπτά από τον χρόνο του 3 ζωές.

Ειδικά μάλιστα, κάλεσαν τους εθελοντές αιμοδότες «να προχωρήσουν και το καλοκαίρι στην ανώτατη πράξη αλληλεγγύης, ώστε να μη βρεθεί κανείς συνάνθρωπός μας αντιμέτωπος με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης».

